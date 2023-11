TRa campo e fuori. Domani contro Brindisi per ritrovare la vittoria. Martedì ecco il premio Guirlande d’Honneur

Ripartirà da Brindisi il cammino dell’Olimpia Milano alla ricerca del successo dopo le ultime 4 sconfitte consecutive tra campionato e Eurolega. Domani alle 16.30 i biancorossi saranno protagonisti nella sfida che vedrà l’esordio sulla panchina dei pugliesi del nuovo coach Dragan Sakota. L’Happy Casa non ha ancora vinto una partita in Serie A dopo cinque giornate, ma Milano non potrà fare sconti per non perdere terreno da Bologna e Venezia. Martedì invece la società milanese sarà insignita della Guirlande d’Honneur della FICTS, per i risultati ottenuti sul campo e i valori promossi al di fuori. Sa.Pu.