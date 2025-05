Trapani-Unahotels 80-75: Reggio perde la prima sfida playoff, nonostante un ottimo Barford

Reggio Emilia, 17 maggio 2025 – E’ l’ex Langston Galloway il giustiziere della Unahotels. Che perde, con onore e lottando sino alla fine, la prima sfida dei Quarti playoff contro Trapani. E’ dell’esterno Usa infatti il canestro, da 3, che a 40 secondi dalla fine volge la prua della gara in direzione del porto siculo, e sono stati altri suoi canestri, in precedenza, a spegnere le folate biancorosse. Reggio esce comunque a testa alta dal PalaShark, dopo una validissima partita difensiva di squadra e tanta volontà e grinta dimostrata. Sospinta da un ottimo Barford, coadiuvato da un preciso Cheatham e da un indomito Uglietti, Reggio non ha mai mollato, nemmeno quando la Sportinvest ha provato a far valere tutto il suo altissimo tasso tecnico. Purtroppo per la Pallacanestro Reggiana a “ciccare” la gara è stato il suo faro offensivo: Cassius Winston. Che in una serata in cui i biancorossi hanno dovuto fare i conti con l’assenza dell’ultimo momento di Jamar Smith, fermato da una indisposizione improvvisa, avrebbe dovuto dare molto di più.

Buona partenza per l’Unahotels, che entra in campo col giusto atteggiamento, lotta su ogni pallone e mette tanti granelli negli ingranaggi avversari. Nel finale di periodo poi due “triple” consecutive a firma Uglietti-Vitali, consentono ai biancorossi di piazzare il primo break della contesa; per il 15-23 che chiude un gran bel primo quarto per la truppa di Priftis. Nel secondo Reggio riesce a portare avanti a lungo il suo planning-match, toccando anche il +9, poi i padroni di casa aumentano l’intensità difensiva e, dall’altro lato del terreno di gioco trovano un ottimo Petrucelli, che trascina al recupero prima che due pregevoli conclusioni di Robinson consentano ai ragazzi di Repesa di mettere la freccia e approdare all’intervallo lungo avanti di una incollatura.

Alla ripresa del confronto l’ex Galloway e compagni provano a scappare via perché, nonostante la Pallacanestro Reggiana difenda in modo competente, il suo attacco si inceppa a lungo. Così i siciliani arrivano sino al +7 con l’inerzia tutta dalla loro. Alla seconda forza del campionato manca però il guizzo del ko. Capitan Vitali e compagni hanno il tempo di registrare i meccanismi e, pur soffrendo, arrivano agli ultimi 10’ con un disavanzo più che accettabile: -4. Il quarto conclusivo si apre nel segno della Unahotels: deciso parziale di 10-0 e nuovo +6 emiliano. A quel punto però arriva la reazione avversaria che rimette nel giro di poco in parità la disfida. Da quel momento si va avanti sul filo dell’equilibrio fino a una manciata di secondi dalla fine della contesa, con la “bomba” di Galloway che spiana la strada alla vittoria dei padroni di casa. L’attacco fallito successivo dei reggiani e i due liberi segnati da Notae chiudono definitivamente il match.

Il tabellino

TRAPANI-UNAHOTELS 80-75

SPORTINVEST: Notae 5, Horton 12, Robinson 22, Rossato 3, Alibegovic 7, Galloway 11, Petrucelli 14, Yeboah 3, Brown , Eboua 3. N.e.: Gentile e Mollura. All.: Repesa. UNAHOTELS: Barford 21, Winston 6, Faye 9, Uglietti 7, Vitali 9, Faried 7, Grant 2, Chillo, Cheatham 14. N.e.: Gombauld, Deme e Fainke. All.: Priftis Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denis Quarta, Simone Patti Parziali: 15-23, 40-39, 60-56 Note: tiri da 3: Sportinvest 15/34, Unahotels 5/23; tiri liberi: Trapani 11/13, Reggio Emilia 16/21. Rimbalzi: 34-32.