Basket, impresa di Trento: i bianconeri battono Milano 79-63 e vincono la loro prima Coppa Italia

Torino, 16 febbraio 2025 – La Dolomiti Energia Trento compie una straordinaria impresa e, dopo aver eliminato Reggio Emilia e Trieste, batte l’EA7 Emporio Armani Milano 79-63 alzando al cielo la prima Coppa Italia della sua storia.

La formazione di coach Paolo Galbiati – al secondo successo personale nella competizione dopo quello ottenuto al suo esordio in panchina con Torino – ha messo a segno un vero e proprio capolavoro, sovrastando Milano sul piano dell’intensità (49-43 il computo dei rimbalzi) e facendosi trascinare da Jordan Ford, assoluto MVP della finale con 23 punti messi a referto.

A dargli man forte ci hanno pensato Anthony Lamb con 12 punti e Quinn Ellis, nominato miglior giocatore della manifestazione torinese dopo aver chiuso la finale con un bottino di 14 punti. I bianconeri sono partiti fortissimo, hanno saputo resistere al rientro di Milano e hanno ben presto ripreso il controllo del match per poi assestare il colpo del ko tra terzo e quarto quarto, quando si sono definitivamente sgretolate le speranze dell’Olimpia (al secondo ko in finale di Coppa Italia dopo quello dello scorso anno contro Napoli), che oggi si è affidata troppo alle individualità (tra i biancorossi si salva solo Mirotic con 20 punti all'attivo) senza trovare risposte positive ed è incappata in una vera e propria serata da dimenticare al tiro (43% da due e addirittura 1/21 nel tiro da tre).

La cronaca della gara

La Dolomiti Energia prova a sorprendere Milano partendo con le marce alte: i bianconeri impostano un ritmo di gara frizzante, colpendo con un ispiratissimo Ellis che traccia la rotta verso il 13-4 (arrivato al culmine di un 11-0) che costringe coach Messina a chiamare un timeout riordinare le idee di una Milano poco fluida in attacco e che fatica a trovare le chiavi per aggirare i cambi sistematici della difesa trentina. In uscita dal minuto di sospensione, il coach milanese rivoluziona il quintetto e trova le risposte auspicate perché l’Olimpia cambia passo: il gioco da tre punti di Shields lancia, infatti, un contropaziale biancorosso di 10-0 suggellato dai liberi di Mirotic e Dimitrijevic. L’ultima parola del primo quarto spetta però Myles Cale che a cronometro fermo fissa il punteggio sul 15-14 bianconero. Ellis e Lamb – che prova a sbloccare la Dolomiti Energia dall’arco dopo l’1/7 iniziale) allungano l’elastico del vantaggio in favore degli uomini di Galbiati a quattro lunghezze in avvio di seconda frazione, ma questa volta la replica milanese è immediata e porta le firme di LeDay e Bolmaro, i quali riportano il punteggio in perfetto equilibrio (20-20) e innescano un botta e risposta che porta a sorpassi e controsorpassi fino allo spicchio finale di primo tempo, in cui l’attacco di Milano – anch’essa in difficoltà da oltre l’arco dei 6.75 metri come dimostra l’1/9 da tre nei primi 20’ – torna ad impaludarsi al cospetto della fisicità della retroguardia di Trento, la quale chiude in crescendo grazie a Ford, Lamb e al canestro a fil di sirena di Zukauskas che manda i bianconeri negli spogliatoi a +7 (38-31). Al ritorno sul parquet, la squadra di coach Galbiati, la quale tocca anche il +9, continua a mettere grande energia per imbrigliare l’attacco di una Milano che per riemergere dalle sabbie mobili deve aggrapparsi a Shields e LeDay, i quali confezionano il -2 che sembra riaprire completamente i giochi. Di diverso avviso Cale, Ford, Zukauskas e Cale che, assieme a una difesa che toglie fluidità a Milano, confezionano il nuovo massimo vantaggio dell'Aquila – rimasta nel frattempo orfana di Forray, uscito per cinque falli –, che riprende quota ed entra nei 10’ finali sul +11 (59-48). Il colpo di Trento prende poi sempre più corpo in avvio di quarta frazione quando prima Ford e poi Ellis colpiscono dall’arco per il 67-50 che obbliga Milano all’ennesimo timeout: messa con le spalle al muro, l’EA7 si aggrappa alla difesa e a Mirotic per cercare di risalire la china ma non riesce a spingersi oltre il -9 perché dall’altra parte ci sono Niang e Cale che permettono a Trento di allungare le mani su una storica coppa.