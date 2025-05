Trento vince Gara-2 playoff contro Milano con tiro incredibile di Cale

Finisce in modo rocambolesco Gara-2 dei playoff fra Trento e Milano, in favore dei padroni di casa. Myles Cale tira in corsa allo scadere da oltre 10 metri e realizza il +3 vittorioso per il 70-67 finale, mentre Milano si rammarica per l’ultimo fallo non fischiato, ma soprattutto per una prova offensiva da dimenticare con un pessimo 9/32 da 3 e un ancor più rivedibile 38% da 2 punti. Non basta un più che positivo Flaccadori, ancora in doppia cifra con 13 punti, gli stessi di Mirotic (nella foto) che però tira 4/15. Manca sotto le plance l’energia di Nebo che difficilmente ci sarà anche in Gara-3 in programma giovedì 22 al Forum. Primo quarto con le squadre che si affrontano a viso aperto, l’Aquila chiude avanti 23-20. È LeDay tiene Milano in linea di galleggiamento (39-35) all’intervallo. Trento riparte fortissimo (45-35), ma l’Olimpia è pronta a reagire tanto e impatta con Flaccadori e Ricci (52-52). Ford a sparigliare di nuovo la gara ed Ellis firma la tripla del 62-54 al 30’. Poi, però, sale in cattedra Mirotic con la tripla della parità sul 67-67 a -1’52“, ma da quel momento non segna più nessuno. Il finale è incredibile: Mirotic prende rimbalzo, prova a lucrare il fallo, ma perde la palla che finisce nelle mani di Cale, il cui tiro in corsa allo scadere porta al più incredibile dei canestri sulla sirena e all’1-1 nella serie.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-67 (23-20; 39-35; 62-54)