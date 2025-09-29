Trionfo Olimpia, Nebo è l’asso di Supercoppa

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO90GERMANI BRESCIA76(28-24; 47-44; 69-55)

MILANO: Mannion 6, Brown 8, Ellis 12, Booker 7, Tonut, Bolmaro 6, LeDay 11, Ricci 11, Flaccadori 1, Diop, Shields 10, Nebo 18. All. Messina

BRESCIA: Bilan 8, Ferrero ne, Massinburg 14, Doneda ne, Santinon ne, Della Valle 10, N’Dour 8, Burnell 14, Ivanovic 12, Mobio, Rivers 5, Cournooh 5. All. Cotelli

Arbitri: M. Mazzoni, V. Grigioni, A. Valzani

Note: tiri da 2: MI 26/42, BS 14/34; tiri da 3: MI 8/22, BS 8/20; tiri liberi: MI 14/20, BS 24/29; rimbalzi: MI 40 (Nebo 7), BS 27 (Burnell 5); assist: MI 21 (Brown 11) BS 14 (Burnell 5)

La prima missione è compiuta, l’Olimpia Milano si prende il primo trofeo della stagione bissando, a 12 mesi di distanza, la vittoria in Supercoppa. Questa volta lo fa superando Brescia per 90-76, soprattutto ritrova confidenza con quella vittoria che l’anno passato è mancata troppo tempo. E’ solo l’inizio, ma un buon inizio per l’Armani che ha ricordato al meglio il suo patron, ora la grande sfida è quella di tenere la continuità ad alto livello. E’ stata un’Olimpia brillante soprattutto nel secondo tempo quando ha imposto corsa e atletismo sovrastando Brescia quando le energie della Germani sono venute meno. La nota più lieta per Milano è il partitone di Josh Nebo che, dopo aver assaggiato il campo contro Bologna, ha dominato letteralmente in area chiudendo il match con 18 punti (7/9 da 2, interessante l’asse con il nuovo play Brown che ha spazzato 11 assist). L’altra, a proposito di continuità, è legata a Quinn Ellis con l’inglese che a tutto campo sta dimostrando di poter essere un valore aggiunto (5/6 al tiro), tanto da vincere il trofeo da MVP. La squadra di coach Cotelli, invece, ha tenuto duro per tutto il primo tempo, dimostrando la solita resilienza, ma nulla ha potuto quando l’Armani ha messo il turbo. Alla fine il migliore è Jason Burnell, simbolo della Germani con 14 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Milano è partita subito a razzo con un 6-0 firmato Bolmaro, ma il primo tempo è stato partita vera. Brescia, infatti, entra lentamente nella gara rimanendo a contatto: prima con Della Valle, poi con Massinburg autore del 28-24 al 10’. L’Armani rimane in controllo, ma non riesce a scappare: trova punti con Shields, ma dall’altra parte c’è Bilan (39-37 al 16’). La musica non cambia, anzi, Milano diventa collosa, mentre la Germani non arretra di un millimetro, sfrutta la solidità di un gruppo intatto rispetto tanto che all’intervallo si va sul 47-44 per l’EA7. Alla ripartenza del gioco è l’Olimpia la squadra che scatta meglio con Nebo e LeDay ben serviti ad un passo dal ferro per un allungo che porta i biancorossi a +11 (57-46) dopo 25’. E’ l’abbrivio giusto per i milanesi di coach Messina che poi scappano via definitivamente a inizio 4° periodo quando toccano immediatamente il +18 con i liberi di Ricci senza guardarsi più indietro (73-55). Ora neanche il tempo di respirare, domani inizia l’Eurolega, l’Olimpia sarà in campo a Belgrado dove affronterà la Stella Rossa.