UFFICIALE L’ELEZIONE. Lega A, Gherardini il nuovo presidente

Maurizio Gherardini è il nuovo presidente della Lega Basket Serie A. A ufficializzare il cambio al vertice è stata l’assemblea riunita ieri a Milano. Maurizio Gherardini, unico candidato alla carica, è stato eletto Presidente con un mandato triennale che partirà dalla approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2024-25, termine fino al quale l’attuale presidente Umberto Gandini sarà in carica.

"Ringrazio i club per l’opportunità e la fiducia, cercherò di aiutare i club attraverso lo sviluppo e i grandi cambiamenti che il mondo del basket sta vivendo - sottolinea Gherardini - Mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività".

Nato a Forlì il 22 settembre 1955 laureato in giurisprudenza, Gherardini ha giocato, è stato assistente allenatore e gm di Forlì. I primi grandi successi arrivano alla Benetton Treviso; nel 2006 si trasferisce in Nba ai Toronto Raptors e successivamente, nel novembre 2013, agli Oklahoma City Thunder. Dal 2014 a oggi è stato alla guida del Fenerbahçe Istanbul, con cui ha vinto tra l’altro l’Eurolega nel 2017 e nel 2025. Per Gherardini si era parlato a suo tempo di un possibile approdo in Virtus, nel caso in cui Carlo Gherardi avesse rilevato le quote di maggioranza del club bianconero.