Ufficiale. Rowan, tutto finito. C’è pure il divorzio con il figlio Maverick

E anche l’ultimo dei Rowan lascia il Pistoia Basket. Dopo il padre e il fratello minore, la società biancorossa ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Maverick Rowan. "Il club ringrazia il ragazzo per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera". Una notizia a cui mancava solo l’ufficialità dal momento che Maverick era stato messo fuori squadra da coach Gasper Okorn e quindi non faceva più parte del gruppo. Decisione inevitabile come affermato dallo stesso tecnico biancorosso per l’incompatibilità del giocatore con il resto della squadra. Okorn nella conferenza pre partita ha spiegato bene i motivi che hanno portato all’allontanamento di Maverick ed anzi ha pure detto che si è trattato di una decisione tardiva: se fosse stata presa prima magari certe cose sarebbero potute andare diversamente. Con l’addio di Maverick si chiude del tutto l’era Rowan a Pistoia che di certo non rimarrà negli annali della storia né del club né della città per le gesta compiute ma che al contrario verrà ricordata come uno dei punti più bassi toccati dal Pistoia Basket. La società comunica anche che è stato firmato l’accordo con il giovane del vivaio Luca Santi come dodicesimo contratto depositato.