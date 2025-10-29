Una Hotels, contro il Cibona Zagabria finisce 73-75: disastro biancorosso in Fiba Europe Cup

Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 – Al termine di una delle più brutte partite, tecnicamente parlando (uno strazio cestistico durato anche oltre la media, ben due ore e cinque minuti, viste al PalaBigi negli ultimi dieci anni, e al culmine di una prestazione che definire disastrosa è un eufemismo, la Una Hotels cede sul proprio campo al Cibona Zagabria, probabilmente meno impattante in termini di puro organico ma che stasera ha dimostrato di avere molta più voglia di vincere. Tra i biancorossi si salva solo Caupain, unico a giocare all’altezza del contesto, e, per la volontà dimostrata in mezzo a un contesto di disattenzione e poca concentrazione generale, Vitali.

A poco serve come attenuante l’assenza del cecchino Cheatham fermato da un affaticamento muscolare nell’imminenza della gara. L'odier na sconfitta regala ai croati la leadership del gruppo J.Quintetto inedito per Priftis con Severini accoppiato a Echenique, i dividendi che produce non sono però altissimi, dato che a partire meglio sono i croati, più volitivi in attacco e maggiormente attenti in difesa.

A metà frazione il tabellone indica infatti il 6-12 esterno. Al 7’ il Cibona allunga ulteriormente, con Priftis imbufalito, in particolare con un frastornato Williams. Il quale capisce l’antifona e comincia a macinare punti e mettere la giusta intensità, ed è proprio lui a propiziare il contro break che consente, grazie a una “bomba” di Vitali, ai biancorossi di impattare sul finire del tempo. Chiusi a -3 i 10’ iniziali, nella frazione seguente Reggio torna a essere ferraginosa e a giocare con poca convinzione. Solo gli sprazzi di classe di Caupain e Smith evitano agli emiliani di prendere brutte imbarcate, ma l’iniziativa a lungo è degli ospiti, che a due minuti dall’intervallo lungo toccano la doppia cifra di margine.

La Una Hotels va all’intervallo lungo con il suo pubblico alquanto perplesso e, per giunta, con uno striminzitissimo 11/30 al tiro (4/15 dalla lunga distanza). Alla ripresa del confronto l’inerzia resta in mano agli uomini di Rudez, che stanno sul minimo sindacale ma continuano ad approfittare dell’atteggiamento non propriamente bellicista dei biancorossi e della loro confusione offensiva. Al 9’ il Cibona trova così il massimo vantaggio del match: 42-53. L’ultimo quarto vede Zagabria mollare un po’ la presa e l’Una Hotels pur combinando pochino, affidandosi a Caupain e a qualche sprazzo di altri singoli si rimette in carreggiata rientrando sino al -2 (58-60).

E’ però un fuoco di paglia perché capitan Vitali e compagni fanno fatica a dare continuità alla loro azione. Nonostante tutto a un minuto dalla fine la Pallacanestro Reggiana è ancora in grado di giocarsi la partita con appena due lunghezze da recuperare. A 10 secondi dalla sirena ha anche il pallone della vittoria, o quantomeno del pareggio, che Barford getta al vento con un tentativo da 3 fuori equilibrio.

Il tabellino

UNA HOTELS: Barford, Woldetensae 5, Caupain 18, Williams 10, Smith 11, Uglietti 3, Severini 5, Echenique 14, Vitali 7, N.e.: Deme, Abreu e Cheatham . All.: Priftis CIBONA ZAGABRIA: Loncar 6, Radovic 8, Rudan 13, Skoric 5, Bart 7, Serdarusic 5, Katanovic 3, Sisko 9, Roberson 8, Hepa 11. N.e.: Pavkovic. All.: Rudez Arbitri: Rainis Värv (Est), Zafer Yilmaz (Tur), Marek Kukelcik (Svk) Parziali: 18-21, 31-39, 48-56, Note: spettatori:1997 , tiri da 3: Unahotels 9/28, Cibona 10/27; tiri liberi: Reggio Emilia 20/27, Zagabria 11/16. Rimbalzi: 33-41.