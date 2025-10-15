Una Hotels, esordio in Fiba bagnato con una vittoria: sbancata Digione dopo un supplementare

Digione, 15 ottobre 2025 – Missione compiuta, ma che fatica! Se Dijon era la formazione più accreditata nella lotta al primo posto e il conseguente passaggio del turno alla seconda fase, si può essere certamente contenti per i due punti e il +8 con cui la Una Hotels è tornata alla base che mettono in discesa il cammino europeo in Fiba Europe Cup.

Però, purtroppo, come diceva Agatha Christie: tre indizi fanno una prova. Dopo le due gare di campionato anche in Francia la Una Hotels ha mostrato i suoi limiti attuali, ovvero i blackout totali in cui sprofonda all’improvviso, ma stavolta una risposta è arrivata. La truppa di Priftis aveva indossato il vestito migliore a Digione: il primo tempo è stato di netta marca reggiana fino al 17’ poi come già successo al debutto di campionato in via Guasco con Udine e nella trasferta a Cantù la luce si è spenta e, solo nel finale, le sorti sono state ribaltate contro ogni pronostico dopo venti minuti abulici dei biancorossi.

Priftis dovrà giocoforza continuare a lavorare su questo aspetto per trovare i dovuti correttivi perché si rischia di pagare a caro prezzo questi sprazzi dove la Una Hotels sparisce dal parquet. La partenza del match è da leccarsi i baffi con il team reggiano che potrebbe tranquillamente giocarsi una medaglia d’oro alle Olimpiadi nella disciplina del tiro a segno con un ottimo 6/9 da tre.

La solfa non cambia nel secondo quarto: Echenique giganteggia nel pitturato conquistando diversi tiri liberi e, con una conclusione da due passi, firma il massimo vantaggio sul 26-44 al 17’. Partita in ghiaccio? Macché. Lo sloveno Hrovat annusa il profumo di tricolore e, dopo aver fatto fuori l’Italbasket con la nazionale slovena agli ultimi Europei, si scatena riportando Dijon a stretto contatto di gomito con una bomba sulla sirena.

La ripresa parte con una scatenato Barford che vuole spegnere le velleità francesi ma è solo un fuoco di paglia; i locali banchettano sulle disattenzioni della Una Hotels e al 35’ sembrano mettere la parola fine alla contesa con una tripla di Barnett (79-72). Nel finale però esce il protagonista di serata: Lorenzo Uglietti torna a vestire i panni di “Uglietti meglio dei cappelletti” e riporta fino al -1 i suoi (84-83 al 38’) poi un libero di Vitali suggella la rimonta prima degli errori finali da ambo le parti che mandano la contesa al supplementare. Nei 5’ extra, la Una Hotels piazza un terrificante 6-0 a metà del tempo e manda i titoli di coda con la bomba di Vitali del +8 finale.

Il tabellino

DIJON 88

UNA HOTELS 96

DIJON: Bibbins 8, Muamba 3, Ducote 5, Moore, Holston 11, Hrovat 25, Barnett 7, Losser 14, Audry, Owens 5, Julien 10. All.: Legname.

UNA HOTELS: Barford 17, Woldetensae 3, Mainini n.e., Caupain 12, Williams, Smith 16, Uglietti 10, Severini 3, Deme n.e., Echenique 10, Vitali 4, Cheatam 21. All.: Priftis. Arbitri: Zamorano Sanchez (Spa), Esteve Malmierca (And), Dominique (Gib). Parziali: 18-27, 38-46, 64-67, 84-84

Note: antisportivo a Williams al 4’, a Ducote al 12’, tecnico a Priftis al 25’. T.lib.: Dij. 29/31, Reg. 23/29. Rimb.: Dij. 37, Reg. 46. Ass: Dij. 27, Reg. 19.