UNAHOTELS Reggio Emilia vince contro Estra Pistoia, che retrocede dalla Serie A

UNAHOTELS Reggio Emilia 86Estra Pistoia 72 Banford 14, Winston 11, Gombauld 4, Smith 15, Uglietti 10, Carboni, Deme 2, Faried 22, Grant 2, Chillo 4, Cheatham 2. All. PriftisPISTOIA Benetti 6, Della Rosa 5, Ceron 1, Paschall 9, Pinelli, Cooke 12, Forrest 17, Boglio 4, Stoch 3, Saccaggi 4, Allen 8, Valerio-Bodon 3. All. OkornARBITRI Rossi, Pepponi, Lucotti

NOTE Parziali: 22-20; 40-36; 62-58. Tiri da due Reggio Emilia 25/48, Pistoia 17/39. Tiri da tre Reggio Emilia 6/20, Pistoia 9/28. Tiri liberi Reggio Emilia 18/18, Pistoia 11/23.

L’Estra Pistoia dice addio alla serie A con una sconfitta, la ventitreesima di questa stagione, al termine di una partita che ha avuto ben poco da dire. In virtù degli scontri diretti a sfavore con Scafati, i biancorossi chiudono all’ultimo posto. Ma si predono comunque il commovente abbraccio degli oltre duecento tifosi pistoiesi giunti in Emilia per dare un ultimo, struggente, saluto alla squadra e allo staff dopo un’annata sciagurata.

L’intensità è quella di un’amichevole estiva e non poteva essere altrimenti visto che Reggio Emilia ha già la mente ai playoff e Pistoia al rompete le righe finale. Si gioca alla chetichella con le due squadre che si limitano a fare lo stretto necessario senza dannarsi troppo l’anima. Difese blande e attacchi che hanno il via libera di agire. Si va punto a punto senza che nessuno abbia la voglia e l’intenzione di piazzare la spallata che possa dare uno scossone alla partita. L’unica emozione arriva sulla sirena del primo quarto con il canestro realizzato da capitan Della Rosa da metà campo. Nel secondo periodo il canovaccio è sempre lo stesso con le due squadre che vanno di pari passo e con Reggio Emilia che riesce a prendere un leggero vantaggio grazie al fallo ingenuo di Ceron sul tiro da tre punti di Winston che regala il più 4 ai locali.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si anima: Forrest, che fino a quel momento aveva fatto da spettatore non pagante, si sveglia ed inizia fare ciò che più gli riesce ovvero segnare da tre punti. Due triple di fila inaugurano il quarto e riportano il match in perfetta parità: 42-42. Allen lo segue e con un’altra tripla inchioda il punteggio sul 45-45. Reggio ha uno scatto d’orgoglio e con un parziale di 8-0 vola a più 9 (56-47). L’Estra non ci sta e reagisce con un contro break di 9-2 che la riporta di nuovo in contatto (58-56). MA Reggio inizia forte l’ultima frazione con l’intenzione di scrivere la parola fine alla partita e già dopo 5 minuti si porta sul più 13 (71-58). Pistoia non regge più l’urto e crolla malamente. A 3’ dalla fine il punteggio vede un impietoso meno 19 (81-62) con l’Estra slegata e senza idee. Ma rrivano comunque gli applausi del pubblico: si ripartirà proprio da loro.

Maurizio Innocenti