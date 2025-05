Unahotels-Trapani 83-90: Reggio eliminata, in semifinale va Trapani

Reggio Emilia, 22 maggio 2025 – A volte, semplicemente, gli avversari sono troppo più forti e, seppur delusi, occorre farsene una ragione. Trapani espugna il PalaBigi e chiude la serie playoff con l’Unahotels, approdando alle semifinali.

Per la Pallacanestro Reggiana invece, una stagione comunque positiva: finisce qui. La Sportinvest si dimostra più solida, con maggiore possanza fisica e sfrutta al meglio il suo superiore talento. Reggio lotta, sino alla fine, con desiderio e volontà. Ma per battere una squadra più forte, purtroppo non basta. Appuntamento all’anno prossimo, potendo contare comunque su una società solida e la consueta voglia di ripartire. Non è un caso che capitan Vitali e compagni escano comunque tra gli applausi dei tifosi.

Inizio estremamente contratto, soprattutto da parte di Reggio, che pur difendendo con piglio sbaglia una marea di tiri. Il tutto poi si complica quando Winston commette il suo secondo fallo dopo appena tre minuti. Questo frutta dopo poco il primo break del confronto: 2-9. L’Unahotels però, sospinta da un tifo caldissimo come non si vedeva da anni, e da una bella fase di Cheatham, piazza un controparziale di 8-0 e passa a condurre. Il resto del periodo fila poi via in sostanziale equilibrio, chiudendosi coi siculi in lieve vantaggio.

In avvio di seconda frazione Winston commette subito il terzo fallo, ma la cosa evidentemente lo stimola, perché è una sua “trance agonistica” a propiziare il primo abbrivio biancorosso del match: 29-21. I padroni di casa riescono tutto sommato anche a contenere la veemente reazione ospite, trovando mattoncini per tenere solido il muro in retroguardia e per pigliarsi qualche punto in attacco, un po’ da tutti gli elementi.

All’intervallo lungo si approda quindi con l’Unahotels a guidare: di misura. Dopo una serie, si direbbe in gergo calcistico, batti e ribatti, due sanguinosissime e banalissime palle perse regalano, al 7’ del terzo quarto, l’inerzia alla Sportinvest. Priftis prova a interromperla con un immediato time-out. La mossa funziona perché l’onda granata viene contenuta e Reggio rimette pure il naso avanti, anche se l’ennesima “bomba” di Galloway, a fil di sirena, punisce ancora una volta il pur encomiabile sforzo biancorosso.

L’ultimo periodo si apre con altri due errori evitabili da parte della Pallacanestro Reggiana, che riportano Alibegovic e soci sul +7; ma ancora una volta, perché tutto si può dire dei ragazzi di Prifits, ma non che non siano mentalmente solidi, si riesce a rintuzzare. Anche se Trapani continua ad avere qualcosa in più. Quando poi l’intensità sicula si alza ulteriormente per Faye e compagni la salita diventa sempre più ripida, perché il coraggio non basta a colmare il gap tecnico e la maggiore energia degli avversari. Che conducono in porto una vittoria meritata, anche se amarissima per Reggio.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 24, Winston 16, Faye 2, Smith 10, Uglietti 8, Vitali 4, Faried 5, Grant, Chillo 5, Cheatham 9. N.e.: Deme e Fainke. All.: Priftis

SPORTINVEST: Notae 17, Horton 11, Robinson 13, Rossato 3, Alibegovic 3, Galloway 19, Petrucelli 5, Yeboah 10, Gentile 3, Ogbeide 2, Eboua 4. N.e.: Mollura. All.: Repesa.

Arbitri: Saverio Lanzarini, Mark Bartoli, Andrea Bongiorni

Parziali: 19-21, 46-44, 68-71

Note: spettatori: 3652, tiri da 3: Unahotels 15/38, Trapani 10/31; tiri liberi: Reggio Emilia 10/17, Trapani 18/21. Rimbalzi: 36-44. Nell’intervallo premiate tutte le associazioni benefiche sostenute dal progetto WecaRe