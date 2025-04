Under 19 Gold: Delfino Pesaro e Sporting Porto Sant'Elpidio in vetta al girone Marche

Under 19 Gold. In attesa dello spareggio di lunedì prossimo in under 19 Eccellenza tra Vuelle Stella Azzurra Roma, diamo uno sguardo al girone delle Marche in under 19 Gold, che vede due formazioni pesaresi contendersi i piani alti della classifica. Disputata la 25ª giornata delle trenta previste, davanti a tutti c’è la Delfino Pesaro, a pari merito con lo Sporting Porto Sant’Elpidio, che però ha una partita in più non avendo ancora osservato il turno di riposo. Nell’ultima giornata la Delfino ha superato agilmente Fermignano (105-42), che sta facendo un ottimo campionato e occupa il sesto posto. Lunedì prossimo avrà luogo proprio lo scontro diretto contro Sant’Elpidio dopo la vittoria convincente dell’andata da parte dei pesaresi (79-52), un’occasione chiara per sorpassare i rivali senza attendere il turno di riposo. Poco più dietro ad appena due sconfitte di distanza al quarto posto vi è il Bramante, in pienissima lotta per la vetta, che lunedì affronterà Recanati quinta per legittimare queste ambizioni.

Under 17 Eccellenza. In questo torneo è terminato invece il girone di andata per la VL, ed è terminato nel migliore dei modi con la quinta vittoria su cinque partite, regolando non senza problemi San Paolo Ostiense 83-73. Il primo tempo è ottimo da parte della banda di coach Luminati, che è andata subito in doppia cifra di vantaggio a fine primo quarto, 22-12, e poi ha allungato sul +14 all’intervallo. Al rientro in campo però i romani trovano un quarto offensivamente quasi perfetto, segnando 33 punti e risalendo nel punteggio fino al -5, 65-60. Con la partita in equilibrio calano le percentuali, ma non la lucidità dei pesaresi che gestiscono con sapienza i possessi finali e vincono senza rischiare troppo. Prova di squadra, con ben sette giocatori in doppia cifra (Grasso e Sakine 12). Questa vittoria vale doppia dopo la sconfitta della Virtus Bologna contro Jesi, ora entrambe seconde appaiate a -4 dalla VL. Nel girone di prosecuzione regionale under 17, cala la quinta vittoria su cinque anche il Bramante, che batte agilmente Polverigi Camerata a domicilio 84-55 e si assicura il primo posto nel gironcino, e prima vittoria per l’Italservice Loreto, 72-59 su Foligno. Perdono il Basket Giovane 96-52 contro la più quotata Porto Sant’Elpidio e i Proca Gators contro l’MBA 49-80.

Under 15 Eccellenza. In questo campionato la VL vince contro Osimo e si mantiene terza in attesa dell’ultima giornata del prossimo weekend; in caso di vittoria sarà accesso ai pre-spareggi per l’interzona.

Leonardo Selvatici