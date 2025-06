Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi illustrano il progetto alle famiglie. Fatta la squadra ora c’è da fare il settore giovanile: "Puntiamo alla crescita umana dei nostri ragazzi»

A grandi passi verso il futuro. Presentato il progetto per l’organizzazione dei vari gruppi di squadra del neonato settore giovanile congiunto tra Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi. Davanti a una platea composta da genitori e ragazzi Alberto Lupo Rossini per la Pallacanestro Jesi, Stefano Fava e Lorenzo Pieralisi per la Unione 2010 hanno illustrato i vari progetti toccando punti importanti riguardanti le sedi degli allenamenti (a Jesi salvo estemporanee escursioni nelle palestre limitrofe in caso di indisponibilità delle sedi designate), le quote annuali più possibile contenute, il lancio della campagna, in essere già da qualche giorno ‘cresciamo insieme’.

"Puntiamo alla crescita umana dei ragazzi ancor prima che a quella tecnica – così l’ex capitano di Sicc Bpa e Fileni – il principio base deve essere la voglia di stare in palestra in un ambiente sano lontano dai pericoli della strada, salvo scoprire in un futuro non lontano che tra loro è cresciuto qualche campione".

Per il settore giovanile maschile l’Under 19 Silver giocherà come PJ, l’Under 17 Gold (UB10), l’Under 17 Silver (PJ), Under 15 Silver (PJ) e Under 13 e 14 (Ub10). Due le squadre del settore femminile (Under 13 e 14 maglia Ub10), per tutte le formazioni previsti tre allenamenti settimanali più la partita. Due le sedute settimanali per i giovanissimi del minibasket Pulcini e Scoiattoli nati dal 2017 al 2020 che salgono a tre per Aquilotti ed Esordienti (2016-2014).

Inizio della preparazione atletica per tutti i gruppi dall’Under 15 all’Under 19 a partire da fine agosto/inizio settembre, in atto convenzioni con una palestra fitness e piscina per lavori di potenziamento individuale sotto la supervisione di personale specializzato. Per informazioni e adesioni il numero Whatsapp cui scrivere 338/2137910.

Gianni Angelucci