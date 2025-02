Urania, che colpaccio contro la regina Rimini. Cantù, ko con Forlì e crisi

L’Urania Milano si prende in rimonta la sfida del sabato sera piegando la capolista Rimini 98-91: Capitan Amato è il trascinatore del recupero. Mentre la Pallacanestro Cantù è ufficialmente di nuovo in crisi dopo il ko interno con Forlì per 77-81, seconda sconfitta in fila nonostante i 26 di McGee. A rischio la gestione di Nicola Brienza. La Juvi si rialza con Cento vincendo 88-79 con i 17 di Simone Barbante, 16 per Bertetti. Resa senza combattere per Vigevano, che incassa un 83-66 in casa della Fortitudo Bologna. Miglior marcatore per i pavesi è Myles Mack. Ottima prova per Orzinuovi con Brindisi:el 75-80 finale ci sono i 17 di Stefano Bossi e i 14 di Matteo Bogliardi. A.L.M.