Varese cambia regia: ecco Iroegbu. Ma con Trento è il turno di Librizzi

L’ennesima settimana di passione. Come nella scorsa stagione. Con due decisioni chiare: affidare il futuro a Ike Iroegbu, e il presente a Matteo Librizzi. D’altronde, se vuoi un nuovo Gianmarco Pozzecco, è tempo di crearlo questo Gianmarco Pozzecco. La Pallacanestro Varese torna in campo questa sera alle 20.00 alla Enerxenia Arena per affrontare la Dolomiti Energia Trentino, nel quarto turno di campionato. Dopo il passo falso di Reggio Emilia, Varese cerca risposte, equilibrio e, soprattutto, una guida in cabina di regia, con il giovane prodotto di casa pronto a prendersi sulle spalle il ruolo da playmaker titolare, almeno per questa sera.

Il nodo Stefan Moody è stato sciolto. Arriva Ike Iroegbu, ex Treviso, un giocatore che conosce il campionato e che dovrebbe dare equilibrio sui due lati del campo: "Siamo felici di dare il benvenuto a Iroegbu, un giocatore che in carriera ha giocato ad alti livelli nelle top leghe in Europa, inclusa l’Italia. Abbiamo deciso di aggiungere ulteriore profondità dopo un’attenta valutazione della squadra durante la preseason e le prime tre giornate di campionato. Con Ike puntiamo ad aumentare la competitività sotto la leadership di coach Kastritis, mantenendo lo spirito e il cuore di chi è sempre pronto a dare battaglia", il commento del GM Maksim Horowitz. Contro Trento, il coach greco proporrà Librizzi in quintetto, il tesseramento del nuovo arrivato non è stato depositato in tempo, per cui l’esordio è rimandato al 2 novembre a Venezia. Ma la sensazione è che Varese voglia testare fino in fondo la crescita del suo giovane capitano, già capace di accendersi in situazioni simili, come dimostrato dai 32 punti contro la Virtus nel novembre 2024.

Trento, reduce dal successo su Tortona in Serie A e dal k.o. con Ankara in Eurocup, arriva con alcune defezioni importanti (fuori Battle e Airhienbuwa), ma con una chiara identità. "Trento è una tipica squadra di Eurocup; è sbagliato concentrarsi su un solo giocatore. Loro giocano con un alto ritmo e hanno diverse guardie che creano molti giochi e possono arrivare a canestro. Un altro fattore importante è che ogni volta attaccano il rimbalzo offensivo con almeno quattro giocatori. Pertanto, in ogni caso, individualmente e di squadra, la nostra difesa dovrà essere molto importante", ha avvertito coach Kastritis, che attende risposte soprattutto sul piano dell’energia e della coesione. Sotto canestro, Nate Renfro sarà finalmente disponibile a pieno regime. Il suo ritorno dà solidità al reparto lunghi, dove Nkamhoua resta un punto fermo. La rotazione a 6 stranieri resta un’opzione aperta, ma sarà il nuovo play a determinare le strategie future. I precedenti sorridono a Trento (13-8 il bilancio complessivo), che ha vinto le ultime sei sfide contro Varese. Ma alla Enerxenia Arena i lombardi sono avanti per 6-5: uno stimolo in più per rompere la serie nera e inaugurare un nuovo capitolo, con Matteo Librizzi al centro.