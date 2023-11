Venezia-Unahotels 90-70. Brutta sconfitta per Reggio dominata dall'inizio alla fine

Reggio Emilia, 26 novembre 2023 – Il viaggio in laguna della Unahotels si rivela, purtroppo per i biancorossi, una semplice gita di fine novembre. Perché la truppa reggiana, di fatto, non entra mai in partita, subendo le iniziative avversarie dall’inizio alla fine, trovando pochissimi sprazzi di competitività, ma mai tali da risultare impattanti sulla contesa. In casa biancorossa si salva solo Galloway, l’unico a segnare con continuità pur con diversi errori. In generale però Reggio si è arresa in virtù delle brutte percentuali di tiro, di una difesa come di consueto solida solo a tratti e di tantissime palle perse (ben 18 di cui 12 nei primi 20’).

L’Unahotels parte con Uglietti e Atkins in quintetto; una novità che rallenta il ritmo del match ma non produce grandi dividendi tanto che, a metà frazione, un minuto di sbandamento fa subire ai biancorossi il primo allungo orogranata (14-8). Priftis prova a metterci una pezza con un time-out e Reggio sembra entrare davvero in campo, ma due imperdonabili leggerezze di uno svagatissimo Hervey permettono ai padroni di casa un nuovo allungo e l’opportunità di chiudere avanti di 13 il periodo: con ben 34 punti infilati nel canestro reggiano.

Il forcing dei lagunari prosegue anche nel secondo quarto, con la Pallacanestro Reggiana impalpabile in difesa e troppo confusionaria in attacco. In 4’ gli emiliani segnano appena due punti, finiscono a -21 (44-23) e hanno già 10 palle perse. Tendenza che prosegue fin quasi al termine della frazione, quando arriva la prima vera reazione di Vitali e compagni, che frutta un piccolo recupero e la possibilità di arrivare all’intervallo lungo sul 54-37 interno ma una partita ancora teoricamente da giocare.

E il teoricamente rimane, perché il terzo quarto si trascina sul trend dei precedenti; con la Reyer a colpire e l’Unahotels che ci mette solo qualche pezza, giusto per non sprofondare. L’unico sussulto i biancorossi ce l’hanno a metà degli ultimi 10’, con un break di 9-0 che li riporta da -24 a -15. Ma è un fuoco fatuo, perché l’Umana esce dal time-out chiamato da Spahija con l’intento di dare il colpo del knock-out agli avversari. Ci riesce in breve riprendendosi le venti lunghezze di margine e gli ultimi minuti sono solo pura accademia.

Il tabellino

REYER: Spissu 2, Casarin 15, De Nicolao, O’Connell 6, Janelidze, Parks 6, Simms 12, Wiltjer 23, Iannuzzi 2, Tucker 11, Tessitori 13. All.: Spahija UNAHOTELS: Weber 8, Cipolla 2, Hervey 10, Galloway 23, Faye, Smith 7, Uglietti 2, Atkins 8, Vitali 4, Grant 4, Chillo 2. N.e.: Camara. All.: Priftis. Arbitri: Tolga Sahin, Andrea Bongiorni, Silvia Marziali Parziali: 34-21, 54-37, 75-53 Note: tiri da 3: Umana 11/26, Unahotels 5/23; tiri liberi:Venezia 13/14, Reggio Emilia 11/15