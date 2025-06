Virtus Bologna a un passo dallo scudetto, ma lo spogliatoio è scosso per Polonara

Lo scudetto numero 17 è a un passo, ma certo non è questo il pensiero dominante nello spogliatoio della Virtus: la notizia del ricovero di Achille Polonara per leucemia ha scosso lo spogliatoio (approfondimenti sul QN), come tutto il mondo del basket. C’è però da immaginare che Bologna, proprio per questo, stasera a Brescia vorrà dare tutto in nome del compagno di squadra ora alle prese con la malattia.

Al PalaLeonessa A2A si parte stasera (20.30) 2-0 per la V nera. Per i biancoblù, al contrario, si tratta dell’ultima spiaggia: vincere per riaccendere le speranze di uno scudetto storico o alzare bandiera bianca di fronte alla corazzata emiliana. Le prime due gare hanno mostrato una Virtus compatta, cinica e fisicamente dominante, capace di piegare Brescia nonostante la grande energia messa in campo dagli uomini di Giuseppe Poeta.

Gara-1, soprattutto, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bresciani: avanti per larghi tratti e nel finale, la Germani ha perso Ndour per infortunio e da lì la partita ha cambiato volto. Oggi è previsto un nuovo controllo medico per valutare un’eventuale, seppur improbabile, disponibilità per la partita.

Tra gli ospiti, coach Ivanovic vede l’impresa nonostante l’assenza pesante anche di Clyburn. Ma con Shengelia e Pajola in queste condizioni, lo scudetto dopo quattro anni è davvero alla portata.