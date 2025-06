Basket, Bologna vince anche gara 2 nel segno di Pajola e Shengelia. Scudetto a un passo

Bologna, 14 giugno 2025 – La Virtus Segafredo Bologna è a un solo passo dal diciassettesimo tricolore della sua storia. Nel giorno dell’annuncio del ritorno della quasi totalità delle quote societarie nelle mani di Massimo Zanetti, i bianconeri hanno messo a segno il punto del 2-0 nella serie con la Germani Brescia battendola con un perentorio 75-65. Un successo costruito grazie all’ennesima prova di grande spessore (su entrambe le metà del campo) di un collettivo che pure era orfano di due pedine chiave come Will Clyburn e Achille Polonara. Sono cinque, a fine gara, i bianconeri finiti in doppia cifra per punti segnati, con l’eroe di gara 1 Tornike Shengelia che si è spinto fino a quota 15. Una menzione d’onore la merita però anche Alessandro Pajola che nel quarto quarto ha mandato a bersaglio due triple di importanza capitale per suggellare la fuga di una Segafredo che, dopo aver preso il controllo del match con un 15-0 tra secondo e terzo quarto, non ha più tolto le mani dal manubrio respingendo tutti gli assalti di una mai doma Brescia, che ha pagato a caro prezzo (soffrendo a rimbalzo e non solo) l’assenza pesante di Maurice Ndour e le prove opache di Bilan e Della Valle, neutralizzati con efficacia dalla difesa bianconera. Alla Germani non sono così bastati i 23 punti con 8 rimbalzi di Jason Burnell e i 12 punti di Nikola Ivanovic.

La gara

L’avvio di gara è un vero e proprio festival del tiro da tre: vanno infatti a segno le prime cinque triple tentate da Hackett e Shengelia da una parte e da Ivanovic e Dowe dall’altra (9-6). Quando le percentuali dall’arco calano fisiologicamente, è la Virtus a trovare per prima percorsi alternativi per arrivare a canestro e ad attaccare meglio il ferro con Zizic, Cordinier e Taylor che firmano il +6 interno (17-11). Aggrappandosi alla difesa e tenendo i nervi saldi, Brescia riesce però a rintuzzare il primo assalto bianconero pareggiando di nuovo i conti a quota 19 con la schiacciata in campo aperto di Burnell, autore pochi istanti più tardi anche del sorpasso dei biancoblù, cancellato dai liberi del +1 di Diouf al primo mini-intervallo (22-21). In avvio di seconda frazione, gli uomini di Ivanovic riprovano a giocarsi la carta del tiro da fuori ma sparano alcuni colpi a salve e, pur lavorando bene a rimbalzo d’attacco, non riescono a capitalizzare. Brescia allora ne approfitta sorniona e, dopo aver toccato il nuovo -4, azzera in un amen il gap mettendo addirittura la testa avanti con un 7-0 sugellato da una giocata di Bilan (29-32). Un parziale stoppato da Hackett e Shengelia, il quale, dopo un avvio in salita in controtendenza rispetto a quello di gara 1, piazza cinque punti ravvicinati spianando la strada al controbreak di 10-0 della Segafredo che sulla tripla di Taylor che costringe coach Poeta a rifugiarsi in un timeout. Il minuto di sospensione riesce a calmare gli animi dopo lo screzio tra Burnell e Shengelia, ma non interrompe il digiuno di quasi 4’ della formazione ospite che rientra in spogliatoio che rientra in spogliatoio sempre sul -7 (39-32). La forbice del divario si allarga ulteriormente al ritorno sul parquet, perché Bologna fiuta la preda: i bianconeri continuano a mordere in difesa e allungano il parziale fino al 15-0 (impreziosito dalla tripla di Taylor) che permette loro di sfondare il muro della doppia cifra di vantaggio e volare a +12 (44-32). Come un pugile messo all’angolo dall’avversario, Brescia prova a reagire e ci riesce aggrappandosi alle giocate di Burnell, Bilan e Dowe, i quali mettono la loro firma sul 10-0 che riporta i lombardi addirittura a -3 a meno di un minuto dall’ultimo mini-intervallo (53-50). La tripla dall’angolo di Akele è ossigeno puro nei polmoni di una Segafredo che si affaccia nel quarto quarto sul +7 grazie al floater allo scadere di Shengelia (58-51). Un canestro pesantissimo quello del georgiano, che fa riprendere quota e fiducia a una Virtus che in avvio di quarta frazione spinge di nuovo sull’acceleratore e, sulla tripla di Pajola, pesca dal cilindro l’ennesimo +12 (63-51). È la sgasata decisiva, perché Brescia – con le rotazioni ridotte all’osso – resta senza benzina nel serbatoio ed è costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto di una Virtus che con grande autorità e un Pajola impeccabile dall’arco compie un altro e forse decisivo passo verso il suo diciassettesimo scudetto.