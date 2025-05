Basket, Serie A: la Virtus piega Trapani al supplementare e chiude prima

Bologna, 11 maggio 2025 – Il sipario sulla regular season del campionato di Serie A di basket cala con la Virtus Segafredo Bologna che dopo un tempo supplementare piega 101-96 i Trapani Shark nel big match della trentesima giornata giornata e si prende il primo posto – con conseguente fattore campo favorevole per tutti i playoff – lasciando la seconda piazza ai siciliani. I bianconeri, sulle ali di Matt Morgan e Will Clyburn (top scorer del match con 28 punti), sono partiti fortissimo toccando anche il +13 nel primo quarto. Dall’altra parte, i siciliani hanno però cercato di non perdere contatto e, pur toccando anche il -16 nel corso del terzo quarto, hanno avuto la forza di imbastire – spinti dai 21 punti a testa di Justin Robinson e Paul Eboua – una rimonta culminata nel clamoroso sorpasso firmato dall’ex di serata Alibegovic a 5” dalla quarta sirena. L’ultima parola sul quarto quarto l’ha però messa Isaiah Cordinier (16 punti) che con un canestro a fil di sirena ha mandato il match all’overtime. Lo show del francese non si è comunque esaurito, perché nei 5’ conclusivi, grazie alle sue giocate e a una grande difesa di squadra, ibianconeri – che a gara in corso si sono trovati a fare i conti con l’infortunio occorso ad Alessandro Pajola – sono riusciti ad allungare le mani su questa preziosa vittoria. La terza piazza va invece alla Germani Brescia che ha battuto con un perentorio 114-91 la Nutribullet Treviso: i biancoblu lombardi hanno ribaltato il -8 di fine primo quarto e, sospinti dalle prestazioni maiuscole di Nikola Ivanovic (26 punti e 5 assist), Amedeo Della Valle (18 punti) e Chris Dowe (15 punti) e da ottime percentuali al tiro (18/30 da tre), hanno dato la spallata decisiva nel quarto quarto, in cui hanno messo a segno un tramortente parziale di 38-16 che ha sparigliato definitivamente le carte in tavola. A pari punti con Brescia e Trapani, a quota 44, chiude quarta la Dolomiti Energia Trentino che in uno dei due anticipi del sabato ha battuto a domicilio il Napoli Basket con un netto 114-89: sugli scudi per la formazione bianconera, che ha allungato il passo in una ripresa da 67 punti, Jordan Ford con 24 punti e Anthony Lamb con 19. Quinta l’EA7 Emporio Armani Milano che non ha fatto sconti alla Givova Scafati – già retrocessa – travolgendola 100-72 (54 segnati tra secondo e terzo quarto) grazie a una grande prova corale testimoniata da ben sei giocatori finiti in doppia cifra (12 punti conditi con 9 rimbalzi per Josh Nebo). Sesta piazza finale per la Pallacanestro Trieste del duo formato da Jarrod Uthoff (16 punti) e Jayce Johnson (15), che nell’altro anticipo del sabato ha mandato al tappeto la Dinamo Banco di Sardegna Sassari 92-76. I giuliani precedono in classifica la Unahotels Reggio Emilia, vincente per 86-72 contro l’Estra Pistoia (ormai certa della retrocessione in A2), e l’Umana Venezia che ha sconfitto 83-64 la Openjobmetis Varese con un grande Kabengele (22 punti e 12 rimbalzi). Infine, c’è da registrare la vittoria della Bertram Tortona – ormai fuori dai giochi playoff – che ha sbancato Cremona 99-94 Gli accoppiamenti playoff Virtus Segafredo Bologna (1) – (8) Umana Reyer Venezia Dolomiti Energia Trentino (4) – (5) EA7 Emporio Armani Milano Trapani Shark (2) – (7) Unahotels Reggio Emilia Germani Brescia (3) – (6) Pallacanestro Trieste