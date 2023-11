A casteldebole. Da domani tutti liberi. Terapie per Karlsson

Domani scatterà il liberi tutti per quattro giorni: almeno per tutti i rossoblù non convocati in nazionale e rimasti a Casteldebole agli ordini di Thiago, con il quale la dirigenza dialoga cercando la fumata bianca per il rinnovo di contratto. Liberi tutti che scatterà per molti, ma non per Jesper Karlsson che ieri ha iniziato le terapie e dovrebbe proseguirle nei giorni di sosta per recuperare dalla lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, che lo terrà fuori dai giochi fino a metà dicembre, a cavallo delle sfide con Roma e Atalanta in campionato e l’Inter in Coppa Italia. Intanto, El Azzouzi prosegue la riabilitazione sul campo e cresce l’ottimismo per poter riavere il centrocampista tra i disponibili per il match casalingo col Torino di lunedì 27 novembre: la certezza, però, potrà arrivare solo la prossima settimana, quando il nazionale marocchino testerà le proprie condizioni.