Abramo svela un aneddoto: "Ho una foto da bambino nella quale sono con Hackett». Canka: "V nera, un treno da prendere al volo»

Tanto parco di parole Edwards, quanto invece è apparso entusiasta e felice di essere a Bologna, Abramo Canka (nella foto Schicchi). La Virtus ha virato su di lui, dopo aver inseguito Procida e aver cambiato, di fatto, alcune strategie.

Ventitré anni, sorridente, Abramo, è pronto a mettersi in discussione. Mentre cerca di capire l’ambiente nel quale è arrivato e che, di fatto, lo elettrizza.

"All’estero – racconta Abramo – ho fatto una bella esperienza, con allenatori diversi e culture diverse e ho potuto solo imparare tanto. Quando un ragazzino che ha sempre sognato di giocare a pallacanestro in Italia riceve la chiamata della Virtus è un onore, un treno che passa una volta sola e ho subito accettato".

Tra lui e Hackett ci sono quasi sedici anni di differenza. Cianka non ha mai dimenticato il primo incontro con Danny-Boy, del quale, ora, dovrò seguire le direttive, per diventare un giocatore importante. Non solo per la Virtus ma, magari, viste le sue esperienze giovanili, anche per la Nazionale.

"Sono in una squadra forte, con tanti giocatori e nonostante l’età media che abbiamo mi posso confrontare con tanti giocatori di esperienza come Daniel per esempio. L’altro giorno gli raccontavo che quando lui era a Siena andai a vedere con il minibasket una sua partita e ho una foto con lui. Un onore giocare con giocatori come lui, come Vildoza, come Edwards e tanti altri".

Cerca di migliorare prendendo i compagni come esempio. L’atteggiamento umile e collaborativo che piace a Ivanovic.

"Obiettivi? Non ho aspettative, non voglio pensare a chissà cosa, ma voglio solo assicurare che ogni secondo in cui sarò campo darò tutto, in allenamento e in partita, portando energia tutti i giorni. Fino ad adesso il pre campionato è stato positivo, nonostante mancassero alcuni compagni di squadra. Ora quasi al completo stiamo spingendo tanto e cercando di alzare il ritmo".

