Al sant’orsola. Anche il sindaco. De Silvestri abbraccia Polonara

Il Bologna torna idealmente al Sant’Orsola: come nella sera del 15 settembre 2019, di rientro dalla vittoria ottenuta a Brescia. Allora, la squadra intera si presentò al Sant’Orsola sotto la finestra di Sinisa Mihajlovic, impegnato nel percorso di cure per la leucemia.

Purtroppo, il motivo è lo stesso. Questa volta la visita è per Achille Polonara. Non ci sono i rossoblù al completo, ma solo il capitano, Lorenzo De Silvestri che ha avuto modo di conoscere l’ex ala Virtus.

Il difensore rossoblù ieri, nel primo pomeriggio, terminato allenamento e pranzo al centro tecnico, si è recato al reparto di ematologia del Sant’Orsola per salutare il cestista, ricoverato in vista dell’operazione di trapianto di midollo, nel tentativo di guarire dalla leucemia mieloide che lo ha colpito mentre la Virtus era impegnata nei playoff che gli hanno regalato il primo scudetto italiano. De Silvestri si è recato al Sant’Orsola per salutarlo e supportarlo nelle ore delicate che precedono l’intervento, reso possibile grazie a una donatrice americana, compatibile al 90 per cento. Con De Silvestri c’era idealmente tutto il Bologna, che non ha mai dimenticato e mai dimenticherà gli anni vissuti con Mihajlovic.

Marcello Giordano