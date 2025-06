Alessandro Pajola guida la Virtus alla vittoria: "Dobbiamo migliorare per lo scudetto"

Una sua tripla ha regalato il massimo vantaggio alla Virtus, sull’81-76. Ma Alessandro Pajola (nella foto Ciamillo) è importante non solo per l’attacco, ma anche per quello che produce in difesa, in termine di intensità, aggressività e palloni recuperati. Subito dopo il confronto con Brescia, capitan Futuro si è concesso ai microfoni di Radio Rai.

E ovviamente si è cominciato con il parlare di Shengelia. "Un campione, un fuoriclasse. Per fortuna che gioca con noi".

Ma Pajola, che proprio questa sera dovrebbe toccare la 500 partite in maglia Virtus, guarda avanti. Sa che la serie è tutt’altro che decisa. Sa che lui e i suoi compagni, se vogliono vincere lo scudetto, devono fare qualcosa di più. Nonostante l’importante e prezioso successo in gara-uno.

"Qualcosa non è andato nell’approccio al match. Abbiamo sempre inseguito – le parole di Pajola, che in campo si fa sentire anche con i compagni teoricamente più esperti –. Se vogliamo andare lontano dobbiamo cambiare qualcosa. E migliorare".

Difficile dare torto a uno come Pajola.