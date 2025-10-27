Applausi Smailagic, così la Virtus fa centro

Virtus Bologna 90Dinamo Sassari 71

OLIDATA : Pajola 4, Edwards 5, Alston Junior 21, Akele 3, Smailagic 20, Diouf 9, Morgan 19, Hackett 2, Taylor 4, Diarra, Accorsi 3, Baiocchi. All. Ivanovic.BANCO SASSARI: Buie 14, Johnson Junior 7, Marshall Junior 12, Thomas 2, McGlynn 6, Vincini 6, Mezzanotte 6, Beliauskas 5, Zanelli 9, Seck 1, Ceron 3, Casu ne. All. Bulleri.Arbitri: Grigioni, Marziali, Bartolomeo.Note: parziali 23-23; 49-35; 71-54. Tiri da due: Virtus 21/30; Dinamo 11/32. Tiri da tre: 9/26; 13/32. Tiri liberi: 21/22; 20/24. Rimbalzi: 36; 38.

Un brivido. Ma è solo un attimo. Quando all’inizio della seconda frazione, Mezzanotte porta avanti Sassari per la prima volta, 26-28, il PalaDozza tiene il fiato sospeso. Certo, c’era il ricordo della straordinaria cavalcata contro il Panathinaikos, ma il lunedì con Cremona era ancora lì, convitato di pietra. E l’incubo del parziale di 0-28 contro i lombardi con i quali, per turnover, era rimasto fuori Morgan. Matt pareggia subito a quota 28, la Dinamo rimette il naso davanti, 28-30, ma è solo un istante.

La Virtus cambia ritmo perché Smailagic, lo stesso Morgan e pure Alston Junior martellano il canestro sardo. E il divario si alza. Impara dai propri errori, la Virtus che sa che nel campionato italiano, non puoi permetterti di sottovalutare nessuno.

E così facendo, emerge la freschezza di un gruppo giovane che, in campo, dà l’idea di divertirsi. E intanto diverte il pubblico.

E comincia a prenderci gusto il giovane Matteo Accorsi, una tripla contro Cremona, un’altra contro la Dinamo. Allenarsi al top può servire per crescere. E intanto quando Ivanovic lo chiama in causa, lui risponde presente, con l’incoscienza (giusta) della giovane età. E a 45 secondi dalla sirena, quando Akele infila la tripla, Ivanovic, a braccia conserte, si lascia scappare persino un mezzo sorriso. La perfezione non esiste, ma la sua squadra cresce.

Per scelta tecnica restano fuori Luca Vildoza e Karim Jallow, il fedelissimo di Dusko. E non c’è nemmeno Saliou Niang, fermato da un attacco influenzale. Questo è l’unico aspetto che può creare un po’ di apprensione. Perché la Virtus partirà già oggi, destinazione Kaunas. Poi Monaco, Trento e poi Varese. Diciamo che i voli e le trasferte non sono la medicina migliore per smaltire qualche linea di febbre.