Basket, Eurolega: Bologna lotta e spreca, vince Parigi nel finale

Bologna, 7 febbraio 2025 – Seconda sconfitta casalinga in quarantotto ore per la Virtus Segafredo che alza bandiera bianca anche contro il Paris Basketball che si impone per 77-83 al termine di una partita che sembrava persa e che, al contrario, ha sorriso a Ward e compagni grazie al parziale di 13-0 nel quarto periodo che ha mandato al tappeto le Vu nere. In evidenza Nadir Hifi che iscrive a referto 23 punti mentre dall’altra parte i 17 di Shengelia non saranno sufficienti ad evitare la diciassettesima sconfitta stagionale in Eurolega.

Nell’ultimo periodo è determinante il parziale ospite di 13-0

Collin Malcom rompe il ghiaccio con cinque punti consecutivi non appena viene alzata la palla a due iniziale (0-5 dopo due giri di lancette). L’inerzia continua ad essere ad appannaggio della compagine francese che scappa sul 9-2 con Jantunen che fa scattare il primo campanello d’allarme alla squadra di Ivanovic che deve rinunciare ancora a Zizic e Clyburn e schiera gli stessi giocatori scesi in campo mercoledì sera. La reazione bianconera si concretizza con un break di 7-0 che porta alla momentanea parità grazie a Polonara. Sarà poi Cordinier qualche istante più tardi a regalare il primo vantaggio ai suoi (13-12 al 7’).

Cambia così l’inerzia con Shengelia, che spinge la sua squadra fino al +8 (25-17) col georgiano che arriva così in doppia cifra a pochi secondi dal suono della prima sirena. La Virtus prova a gestire il vantaggio costruito in precedenza frutto di una ottima rimonta. Tj Shorts fa sentire il fiato sul collo agli avversari siglando due canestri di fila che permettono di tenere i giochi aperti (27-24 al 13’). Dopo qualche istante di passaggio a vuoto sul piano offensivo, arriva il momento di Marco Belinelli con la prima conclusione della serata che permette di tenere a distanza i parigini. Ne conseguirà un break di 6-0 intervallato dalle giocate di Hifi e Ouattara a cui replicheranno Graziulis, Belinelli e Justin Holiday con la prima bomba della sua esperienza bolognese unita a quella del capitano virtussino che regalano alla Segafredo il + 11 (46-35) all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia non muta. I felsinei allargano la forbice toccando i quattordici punti di scarto col sedicesimo punto siglato da Shengelia al 23’ (55-41). Parigi non resta a guardare ma dimostra resilienza riuscendo a riaprire il match con un parziale di 9-0. La gara diventa di fatto un tira e molla in questa fase con Sy che riduce il gap a soli due possessi prima della replica affidata a Rayjon Tucker. Jantunen al suono della terza sirena tiene i giochi aperti. Gli uomini di coach Tiago Splitter, infine, si prenderanno la scena infilando tre bombe all’interno del 13-0 che consente di salire in cattedra e mandare in tilt la difesa di Bologna. Quest’ultima cerca di restare in carreggiata con Cordinier ma non basterà. I titoli di coda li lancerà Hifi coi tiri liberi del 77-83.