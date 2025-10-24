Basket, Eurolega: la Virtus è un rullo compresso, travolto il Panathinaikos

Bologna, 24 ottobre 2025 – Ritrova sorriso e vittoria la Virtus Olidata nel venerdì di Eurolega. In un Paladozza soldout e gremito in ogni ordine di posto ad alzare bandiera bianca è la corazzata Panathinaikos Atene che incassa la seconda sconfitta stagionale dopo quella col Barcellona rimediata qualche settimana fa. Risultato finale di 92-75. Prosegue, invece, il buon momento nella competizione europea dei bianconeri che danno continuità al successo della scorsa settimana ottenuto a Villeurbanne e dimenticano lo stop casalingo contro la Vanoli Cremona arrivato nel posticipo di campionato lunedì scorso. Carsen Edwards è il migliore della serata con 22 punti in ventisei minuti di gioco. Lo statunitense offre un’altra prestazione importante dopo i trentasei punti iscritti a referto una settimana fa in terra francese. Decisivi anche i contributi di Alessandro Pajola che tira giù ben dieci rimbalzi mentre dalla panchina Matt Morgan ne piazzerà quindici tirando il 75% dalla lunga distanza. Sul versante ellenico sono proprie le conclusioni da oltre l’arco ad aver penalizzato lo score offensivo (4/21). Infine sono i 19 di Kendrick Nunn chiudendo con 6/14 al tiro.

Decisivo un parziale bianconero nella seconda frazione

Fase di studio nelle prime battute di gioco per le due sfidanti: per i padroni di casa l’unico forfait è rappresentato da Abramo Canka mentre sul fronte ospite assente Richaun Holmes. Il primo squillo dell’incontro porta la firma di Alessandro Pajola e Alain Smailagic che timbrano il 12-8. Cedi Osman cerca di tenere i giochi aperti, A supportarlo ci sarà anche Nunn che riduce ad un solo possesso di svantaggio (14-13). Bologna non cede al forcing ellenico e pigia nuovamente il piede sull’acceleratore con Edwards che deposita il + 6 (19-13). Il Pana si aggrappa ad Osman che riporta il distacco ad un solo punticino. Ad emularlo sarà un altro giocatore temuto alla vigilia ovvero Tj Shorts. L’equilibrio sembra nuovamente farla da padrone quando arriva il momento di Morgan che contribuisce ad un parziale 16-6 chiuso da Jallow che porta le Vunere oltre la doppia cifra di vantaggio. Un distacco che verrà confermato qualche istante dopo con Jallow e che vale il 48-35. Al rientro dagli spogliatoi gli uomini allenati da Ergin Ataman provano a giocare di orgoglio. Ne verrà fuori un piccolo break che non cambierà l’inerzia dell’incontro ma ridurrà fino al -10 (52-42) il gap fra le due sfidanti. La Virtus riprende a marciare spedita verso il proprio obiettivo: Edwards e Vildoza – quest’ultimo con due bombe nel giro di pochi secondi - aggiornano al +18 il divario da Atene in evidente difficoltà ed incapace di reagire in maniera concreta. Bologna scappa definitivamente impedendo agli avversari di raggiungere l’Hapoel Tel Aviv in vetta alla classifica di Eurolega. Fanno festa i felsinei che aggiungono un’altra x alla casella delle vittorie dopo quelle con Monaco, Asvel e Real Madrid.