Basket femminile, Zandalasini e compagne tornano al successo piegando le ungheresi e restano attaccate al treno playoff. La V nera interrompe il digiuno contro Gyor

VIRTUS

76

SERCO UNI GYOR

70

SEGAFREDO : Pasa 2, Zandalasini 13, Barberis 3, Andrè 14, Cox 12; Consolini, Del Pero, Peters 18, Rupert 9, Orsili 5. All. Vincent.

SERCO UNI GYOR: Bach 2, Carleton 10, Goree 2, Slocum 23, Torok 15; Dombai 7, Ruff-Nagy 7, Hegedus 4, Gyongyosi, Molnarova ne. All. Cziczas.

Arbitri: Simeonidis, Sanchez Gonzalez, Theis.

Note: parziali 28-17, 46-40, 64-53.

La Virtus torna a sorridere. Seppur non incantando, le bianconere battono le ungheresi del Gyor e si lasciano alle spalle un lungo digiuno. La vittoria della Segafredo Arena rianima un po’ la formazione di Pierre Vincent. Il successo permette alle bianconere di rimane ancora attaccate al treno playoff. Coach Vincent deve fare ancora a meno di Ivan Dojkic, ma la sfida è fin da subito in discesa. Pronti via e la Virtus al 3’ è già avanti 7-0. Il parziale si allunga fino al 15-3 del 5’. Le bianconere sono in controllo, anche se Gyor si riporta a -5 sul 20-15 al 7’ e sul 32-27 al 12’. Anche nella seconda frazione di gioco continua l’elastico, con le ungheresi che risalgono fino al 34-30 e la Virtus che poi torna ad allungare. Nella ripresa le bianconere non devono far altro che controllare, gestire il vantaggio e conquistarsi un successo che si fa sempre più netto nell’ultima frazione.. Tornata alla vittoria in Eurolega, adesso la Virtus deve fare altrettanto in campionato dove sabato alle 15.30 ospiterà il Geas.

Le altre gare: Praga-Polkowice 72-56, Landes-Mersin 70-72, Villeneuve d’Ascq- Salamanca 82-58. La classifica: Praga 16, Mersin 12, Villeneuve d’Ascq, Salamanca e Polkowice 10, Virtus Bologna 8, Landes 4, Gyor 2.

Filippo Mazzoni