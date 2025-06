Beli, comunque Virtus. Zanetti: "Resterà con noi. Vedremo in quale veste"

Il futuro di Marco Belinelli sarà ancora con la Virtus: con quale ruolo resta ancora da decidere. La vittoria del titolo tricolore di quest’anno sembra sempre più l’atto finale della straordinaria carriera sportivo del Beli che ha vinto da giovanissimo in Italia, è stato il primo e unico italiano a vincere l’anello in Nba con i San Antonio Spurs e al suo ritorno sotto le Due Torri è stato il grande protagonista di questi ultimi anni in Virtus. A svelare il futuro dirigenziale di Belinelli è stato ieri a margine della presentazione della nuova arena Virtus, il presidente Massimo Zanetti: "Ci siamo sentiti, resterà con noi: ora vediamo in che veste".

Al di là dell’attesa della decisione ufficiale del numero 3 bianconero, quella del patron bianconero sembra essere una vera e propria investitura in un ruolo dirigenziale. Nel dopo partita della finale scudetto con Brescia, Beli aveva parlato di fine di un ciclo, di un successo che chiudeva il cerchio di questi anni vissuti insieme a tanti compagni di squadra, parlando poi del suo futuro.

"Questo risultato è la ciliegina sulla torta – aveva sottolineato dopo la premiazione sul parquet del PalaLeonessa e il successo tricolore dedicato al compagno di squadra Achille Polonara –. Il mio futuro? Non voglio decidere a caldo, senza un’attenta riflessione, se ritirarmi o no, mi voglio concedere del tempo per pensare, per riflettere insieme alla mia famiglia".

Trentanove anni, una carriera straordinaria, Beli ha deciso, giustamente, di prendersi tutto il tempo necessario prima di una decisione finale. "Non devo dimostrare nulla, ho la mia età e chiudere la carriera così non sarebbe male".

Parole che lasciano ancora la porta aperta a tutte le soluzioni possibili, anche se la strada del Beli sembra essere ancora indirizza in una direzione ben precisa. Nuove esigenze familiari, fanno pendere decisamente la bilancia verso quella che sembra essere una decisione in parte già pensa e ripensata.

Una cosa è però certa, come ha confermato Massimo Zanetti il futuro di Marco Belinelli sarà ancora legato a quello della Virtus, con ogni probabilità non più come giocatore, ma con altri ruoli dirigenziali, mettendo al servizio della società, il suo carisma e la sua esperienza di basket ad altissimo livello.