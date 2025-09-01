Binelli La Virtus ha la terza torre di Bologna

La maglia numero 7, il viaggio negli States, Mike Fratello, Walter Magnifico e gli Atlanta Hawks. E ancora il ‘compagno di squadra’ Dominique Wilkins e il record di presenze con la maglia della Virtus. Augusto Binelli detto Gus ("negli States non riuscivamo a pronunciare il mio nome e mi ribattezzarono Goose", ha raccontato più volte) è un distinto signore di sessant’anni. Anche se vorrebbe, non può passare inosservato. Non è tanto per la zazzera sale e pepe (più sale, ultimamente, che pepe) quanto per i 214 centimetri. L’età non ha scalfito il suo portamento eretto: il titolo di terza torre di Bologna continua a calzargli a pennello.

E del resto in diciotto stagioni con la V nera sul petto, qualcosina Gus l’ha fatto. Solo restando alla serie A ci sono 564 presenze (che diventano 845 considerando le altre competizioni) con 4.394 punti. E poi i trofei: cinque scudetti (1984, 1993, 1994, 1995, 1998), una Coppa dei Campioni (1998), una Coppa delle Coppe (1990), una Supercoppa (1995) e cinque Coppe Italia (1984, 1989, 1990, 1997, 1999).

Ma veniamo alla curiosità della maglia numero 7, anche se Augusto, per definizione, è il numero 11 (due cifre che fanno pensare ad altrettante torri stilizzate… e lui, appunto, è la terza). Augusto nasce a Carrara il 23 settembre 1964. Basta valicare l’Appennino all’Avvocato Porelli, per assicurarsi questo prospetto del quale, oltre all’altezza, si dice un gran bene.

Perché Augusto ha mani educate e, soprattutto, impara in fretta. A livello cadetti non ce n’è per nessuno: i compagni lo cercano e la Virtus vince. Ma lo cercano con tanta frequenza che, in una singola gara, manda a referto 98 punti.

Ma veniamo all’esordio in serie A, giovanissimo. E’ il 1981, è la Virtus scottata dalla sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni con il Maccabi. E’ la Sinudyne che è reduce da due scudetti di fila (1979, 1980) targati Terry Driscoll, Kreso Cosic e Jim McMillian (quello del 1980). La Virtus nonostante le difficoltà arriva comunque in finale dove trova Cantù, che l’anno prima aveva battuto 2-0. Cantù ha il vantaggio del fattore campo. La Virtus deve fare i conti con gli infortuni dei due stranieri, McMillian e Marquinho. Così Gus, nella gara di ritorno, al PalaDozza, viene inserito nei dieci.

"A un certo punto – racconta divertito Augusto, oggi – Renzo Ranuzzi, il coach, si gira e mi indica con l’intenzione di mandarmi in campo. Mi sono quasi spaventato, poi ho capito che non voleva me".

Due gare di finale senza entrare in campo: Binelli è un prospetto eccezionale che ha solo bisogno di allenarsi bene. Ma per farlo, deve trovare avversari alla sua altezza. L’Avvocato Porelli, nonostante i dubbi dei genitori di Augusto, lo spedisce negli States, alla Lutheran High School. Due anni per apprendere l’arte del pivot, in casa dei maestri e in tempo per rientrare in Italia, nel 1983. Nella Virtus che vince la stella c’è anche un Binelli giovanissimo (19 anni).

Più gioca e più fa la differenza al punto che, nel 1986, gli Atlanta Hawks lo inseriscono nelle loro scelte. Non è ancora la Nba di oggi – che saccheggia un po’ ovunque – e da questo si può capire quanto fosse considerato Gus. Non ci sono ancora i regolamenti di oggi: se fosse volato negli States, firmando un contratto da professionista, Binelli avrebbe potuto rientrare in Italia solo con lo status di straniero. Un camp con Walter Magnifico sotto gli ordini di Mike Fratello. E come compagno di squadra la stella degli Haws, Dominique Wilkins, che undici anni più tardi, come rivale della Fortitudo, si ricorderà di lui.

Augusto cresce anche se la vulgata racconta di come, all’ottavo del primo tempo, si trovi già gravato di tre falli. Effetto della sua generosità, ma la classe resta cristallina. Nel 1992, sulla carta, diventa l’alter ego di Bill Wennington. In realtà quando Bill Carabina viene spostato nel ruolo di ala forte, Gus può sfruttare tutti i suoi centimetri. E le mani educate.

Arriva uno scudetto, seguito da altri due consecutivi. Da capitano, ereditando i gradi da Roberto Brunamonti, vince altre due Coppe Italia. Ma soprattutto lo scudetto del 1998, nella finale con la Fortitudo e la Coppa dei Campioni a Barcellona. In Catalogna si tinge scherzosamente i capelli d’oro, il 31 maggio è in campo a tirare su di peso Sasha Danilovic, dopo il famoso tiro da quattro.

Lascia la Virtus nel 2000, ma resta sempre legato al mondo bianconero. E si ritira ufficialmente nel giugno del 2010, davanti a tanti amici, al PalaDozza, con un impianto che si colora di bianco e nero. Sposato con Silvia, ha tre figli, Giulia, Andrea e Thomas Noah. Ha avuto esperienze come allenatore anche in Inghilterra) progetto poi bloccato dal Covid. A San Giorgio di Piano ha dato vita a una società nella quale ha il duplice ruolo di presidente e allenatore. La passione per i canestri non è mai tramontata. Così come quella per i colori bianconeri.

(70. continua)