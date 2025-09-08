Bonora Un predestinato in bianconero

La risposta italiana, anzi, bolognese, a LeBron James. LeBron, come tutti sanno, è ’The Chosen One’, Bologna e la Virtus possono rispondere con il Predestinato. Il Predestinato è un ragazzo nato all’ombra delle Due Torri il 5 febbraio 1973. Playmaker di 188 centimetri per 84 chili, il ragazzo in questione risponde al nome di Davide Bonora, per tutti ‘Pando’, o ‘Pandoro’. Ma perché Davide deve essere considerato il Predestinato nella galassia bianconera? Molto semplice, tutto è legato alla conquista, da parte della Virtus, del decimo scudetto (1984). Gianfranco Civolani cura un volume, "Il cammino verso la stella". E nell’ultima di copertina c’è la foto di un bambino, in maglia Granarolo Felsinea (sponsor Virtus), immortalato davanti alla chiesa di Santa Lucia, che negli anni Quaranta era stato il campo della V nera.

Quel bambino, che ha 10-11 anni, è Davide Bonora. Qualcuno – l’Avvocato Porelli, uno che sapeva vedere lontano come pochi – ha intuito che quel ’cinno’ avrebbe fatto strada nel mondo dei canestri. E si sarebbe tolto più di una soddisfazione in maglia Virtus. Davide resta in Virtus per due periodi: dal 1989 al 1991 e dal 1999 al 2002, mettendo insieme 74 gare e 189 punti (non tanti, ma questo non conta, e vedremo il perché). Pandoro è uno dei protagonisti del Grande Slam (Coppa Italia, Eurolega e scudetto) del 2001 e della successiva Coppa Italia.

Gioca nelle giovanili bianconere Davide, tra i suoi tecnici Piero Bucchi ed Ettore Messina. Un paio di presenze in serie A, ma nel ruolo di regista è chiuso perché nei primi anni Novanta, la Virtus ha capitan Brunamonti come titolare e Claudio Colbedella come cambio.

Con la V nera sul petto, vince un titolo italiano cadetti e prende parte a due edizioni del Playground. Viene istituito, alla fine degli anni Ottanta, il premio relativo al miglior giovane. ‘Pando’ è almeno due giri avanti rispetto ai rivali. E porta a casa due titoli come miglior prospetto del celebre torneo dei Giardini Margherita.

Ma il giovane Davide, senza sbocchi in squadra si mette in discussione. Va a Verona e, sotto Franco Marcelletti, diventa un regista da nazionale. Così bravo che, a metà degli anni Novanta, la Benetton Treviso punta su di lui (e sul gemello diverso Henry Williams). Giocatori intelligenti ce ne sono tanti, ma acuti come Davide no. Che non segna tanto, ma difende e, soprattutto, mette i compagni in condizione di rendere sempre al meglio.

Per questo, con la Nazionale, vince l’argento agli Europei del 1997 e il successivo oro del 1999. Per questo, nel 1999, in Francia, Boscia Tanjevic sceglie Pandoro, lasciando a casa Pozzecco.

Gioca così bene in Nazionale, Davide, da diventare la spalla ideale per Carlton Myers. E Carlton prova a portarlo in Fortitudo. Non è una leggenda: è la realtà. Al punto che Bonora viene ricevuto da Giorgio Seràgnoli. Si parla di un pronto passaggio alla Fortitudo. In casa Virtus, intanto, ci sono incertezze (poi fugate) sul futuro bianconero di Rigaudeau. Davide riabbraccia Bologna, ma raggiunge l’intesa con Alfredo Cazzola e ritrova Ettore Messina. Segna poco, Davide, ma nel basket si gioca in cinque e l’intelligenza è un valore aggiunto.

Il talento di Davide lo si capisce il 3 aprile 2001. Si gioca al PalaDozza, in casa Fortitudo. E’ il derby numero tre della semifinale di Eurolega. La Virtus ha vinto le prime due sfide al PalaMalaguti e prende la strada di Piazza Azzarita con fiducia.

Nei primi tre quarti, però, la presunta superiorità della Virtus non si vede. La Fortitudo di Carlton Myers – proprio il capitano dell’Aquila che avrebbe voluto Pando al suo fianco – è avanti con un margine che pare più che sufficiente, 63-45. La V nera ha segnato una media di quindici punti a quarto, subendone venti. Tutti, tifosi della V nera compresa, cominciano a pensare a gara-quattro. Tutti, ma non Davide. Messina lo mette dentro: Davide non segna nemmeno un punto. Non tira. Ma, appunto, gioca come regista sopraffino. Bonora come playmaker, poi Ginobili, Rigaudeau, Frosini e Griffith. Sembra un quintetto male assortito da Messina. Con Pando in campo, però, la musica cambia: ci sono 29 punti segnati e solo 7 al passivo.

La Virtus si impone 70-74 e vola in finale, dove batterà poi il Tau di Dusko Ivanovic. Il protagonista assoluto, è lui, Bonora Davide da Bologna, il predestinato. Gioca anche per Virtus Roma (lo vuole Roberto Brunamonti), Scandone Avellino, Nuova Sebastiani Rieti, Reyer Venezia, Olimpia Matera e Montecatini.

In carriera, oltre ai titoli con la Virtus (e diversi infortuni che non ne minano né il carattere né la determinazione), vince anche un argento ai Goodwill Games, uno scudetto, una Saporta Cup e una Supercoppa con la Benetton Treviso, un campionato di LegaDue (con annessa Coppa Italia) con Rieti e una Coppa Italia di serie C con Montecatini. Semplicemente Pandoro.

(71. continua)