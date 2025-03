Capitan Belinelli è rimasto in città: "Il mio futuro? Valuto al termine della stagione». Ivanovic salva i primi 20 minuti: "Nella ripresa ci siamo persi»

ISTANBUL (Turchia)Una Virtus dai due volti. Bene, a dire il vero molto bene nel secondo quarto. Poco efficace, complice anche la maggiore qualità difensiva dell’Efes nella ripresa. "Complimenti alla formazione di Banchi, ha giocato meglio di noi nel secondo tempo e ha meritato la vittoria – sottolinea coach Dusko Ivanovic –. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, in cui abbiamo difeso bene e fatto altrettanto in attacco. La differenza si è vista nella ripresa dove non siamo in grado di arginarli in difesa, mentre in attacco ci siamo persi non abbiamo trovato chiare opzioni, con il solo Shengelia in grado di mettere in difficoltà la loro difesa". Chi per una volta ha seguito la squadra da casa è Marco Belinelli, a cui Ivanovic concede un turno di riposo. Intervistato da Alessandro Cattelan nel format Hot Ones, disponibile su Raiplay, il capitano ha parlato del suo passato in Nba, del suo presente e di quello che lo aspetta. "Il mio futuro? Vediamo come finisce questa stagione, mancano ancora 4-5 mesi al termine, poi dovrò iniziare a pensare se è arrivato il momento di continuare o meno. Ci sono molte cose da considerare: io vorrei finire con quello che sono, cioè come un giocatore, e non con un lento declino. Se vedo che il fisico mi manda qualche segnale lo accetterò e andrò avanti. Per ora non c’è una data e non ci sto ancora pensando". Filippo Mazzoni