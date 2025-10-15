Che esame Virtus, con Monaco per il decollo

Il PalaDozza torna a respirare aria d’Europa ed è nuovo tutto esaurito per una Virtus che alle 20.30 ospita al Madison di Piazza Azzarita il quotato Monaco. Alla sua terza sfida interna, dopo il Real in Eurolega e Napoli in campionato, la formazione di Dusko Ivanovic punta a far valere ancora una volta il fattore casalingo. Fattore casalingo, ma anche energia e difesa, armi che saranno determinanti per pareggiare la qualità dei monegaschi.

Dopo aver saltato le prime sfide di Eurolega ed essere tornato in campo sabato sera a Udine, per Nicola Akele sarà un esordio stagionale europeo con missione speciale. Akele si troverà quel Nikola Mirotic, ex Olimpia Milano che il bianconero riuscì a limitare nella serie di semifinale playoff della passata stagione. Questa sera sarà proprio Mirotic insieme a Mike James, il pericolo numero uno per la difesa Virtus.

"Sarà una bella partita – conferma Akele –. Monaco è una squadra forte che quest’estate ha avuto modo di rinforzarsi ancora di più. Dovremmo cercare di sfruttare il fattore campo e di giocare la nostra migliore pallacanestro". Una Virtus work in progress che però arriva rinfrancata dal successo in campionato con Udine. "Stiamo ancora crescendo e abbiamo voglia di dare la nostra impronta anche in Eurolega – sottolinea ancora Akele –. Contro squadre come questa fare risultato sarebbe il massimo, ma occorre dare il 100 per cento, cercando di dettare il nostro ritmo per tutti i 40 minuti e riuscendo a controllare tutto ciò che possiamo controllare, come ad esempio riuscire a limitare le tante bocche di fuoco che hanno in squadra. Anche in difesa però sono preparati e mettono tanta energia. Sarà sicuramente un banco di prova importante per noi, per questo speriamo di portare il risultato a casa".

Indisponibile Abramo Canka, resta da capire chi tra gli altri elementi dell’organico, Diarra, quello che sembra rischiare di più, resterà in tribuna. "Penso che Monaco sia una delle migliori formazioni dell’Eurolega – sottolinea coach Dusko Ivanovic – Sono una squadra molto intelligente ed esperta che sa gestire in molte situazioni un eccellente sistema di uno contro uno e pick and roll. Dobbiamo inoltre tenere in considerazione la presenza nel roster di giocatori come Mike James, Nikola Mirotic e Okobo elementi che hanno molti punti nelle mani e un ottimo ritmo partita".

Monaco favorita, ma Virtus che spinta dal proprio pubblico, seconda sfida europea dopo quella col Real e secondo tutto esaurito della stagione, proverà a far lo sgambetto alla formazione diretta da Vassilis Spanoulis. Con grinta e determinazione i bianconeri proveranno a pareggiare la qualità e la fisicità di una squadra che ha tecnica, fisicità qualità da vendere, non per niente è una delle squadre favorite per accedere alla prossima Final Four di Eurolega.

Direzione di gara affidata al trio di arbitri composto da Emilio Perez, Robert Vyklicky, Uros Obrknezevic. Diretta tv su Sky Sport Uno e radio su Nettuno Bologna Uno.

Infine Il playground situato di fianco alla Palestra Porelli sarà intitolato a Marco Lelli Ricci, ragazzo che ha militato per anni nel minibasket e nel settore giovanile della Virtus, scomparso in un tragico incidente stradale nel 2022. La cerimonia di intitolazione si terrà venerdì alle 17.30 alla presenza della famiglia di Marco, del sindaco Matteo Lepore, dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi e di una delegazione Virtus.