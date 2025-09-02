Coach Ivanovic, la Virtus ti fa giovane. Nuove ambizioni seguendo la linea verde

Compleanno di lavoro per coach Dusko Ivanovic. Una torta a pranzo per festeggiare, insieme a staff e squadra e una giornata in palestra per proseguire la preparazione della sua Virtus in vista del campionato, dal ritiro, di Asolo in programma fino a domani. Ivanovic ieri ha festeggiato i suoi 68 anni, insieme alla sua squadra, tra un allenamento e l’altro, tra un impegno istituzionale e una seduta video-tattica.

Schivo ma sincero, diretto ma di poche parole e soprattutto mai banale, sobrio anche nei festeggiamenti, Ivanovic è il condottiero che ha cambiato la scorsa stagione, portando la Virtus alla vittoria del tricolore. Il tecnico montenegrino lo aveva promesso dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ed è stato ottimo profeta, portando la Virtus a vincere il suo diciassettesimo scudetto. Sorridente Dusko ha spento la candelina della torta, brindato e poi dopo pranzo si è rimesso di nuovo al lavoro.

Queste prime fasi della stagione, anche se senza i quattro moschettieri azzurri, Pajola, Diouf, Niang e Akele (stasera in campo per la sfida contro la Spagna di Sergio Scariolo), sono importanti per far gruppo e per dare le prime regole offensive e difensive a una squadra in gran parte nuova.

In Virtus si è ripartiti con un nuovo ciclo e con organico giovane, tra i più verdi di tutta l’Eurolega, ma per questo non meno competitiva sia a livello nazionale che in Europa. Hackett a parte, che a dicembre va per i 38 anni, oltre i trenta ci sono solo Taylor e Vildoza. Il resto della squadra è under 30 a conferma di come Paolo Ronci si sia mosso, bene, nella ricerca di un gruppo già valido - Vildoza, Edwards e Smailagic sono elementi di sicuro affidamento - ma che possa essere anche futuribile. Del resto anche la licenza triennale di Eurolega garantisce anche un po’ di programmazione in più per il club bianconero.

Oggi intanto nel ritiro di Asolo la squadra è attesa da una nuova giornate di allenamenti, mentre domani pomeriggio alle 18, al termine della settimana di ritiro, Hackett e compagni sono impegnati nel primo test amichevole con Verona. Oltre agli azzurri, non ci sarà Edwards che continua a lavorare a parte, oltre ovviamente all’ultimo arrivato, il centro maliano Diarra in attesa delle tempistiche tecniche per avere il visto e poi volare in Italia per aggregarsi alla squadra.

Domenica intanto la Virtus ha partecipato alla cena nella splendida Gypsotheca di Possagno, che raccoglie i modelli originali in gesso delle sculture di Antonio Canova, struttura gestita dalla Fondazione Canova Onlus di cui è presidente il patron bianconero Massimo Zanetti.

Da ieri infine sul circuito Vivaticket e a Casa Virtus è iniziata la seconda fase della campagna abbonamenti, con la vendita libera degli abbonamenti disponibili sia le sfide del PalaDozza, fino al 30 settembre, che per i confronti della Virtus Arena acquistabili fino al 5 dicembre. Dopo gli oltre cinquemila abbonamenti venduti nella prima fase, in casa Virtus si punta ad avere un riscontro molto positivo anche in questa seconda fase.