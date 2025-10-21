Coach ivanovic. "Loro più bravi di noi. Ora calma e lavoro»

E’ una Virtus senza energia, che non è riuscita a controbattere quella messa dalla Vanoli Cremona e che è costata la prima sconfitta in campionato. "Cremona ha meritato, ha giocato meglio – sottolinea coach Dusko Ivanovic – Siamo scesi in campo senza energia e con poca pazienza, loro ci hanno messo più fisicità di quello che abbiamo fatto noi". Un ko pesante e inatteso, che il tecnico montenegrino analizza con molta onestà. "Il campionato è molto lungo, partite come queste possono succedere. Ora calma e lavoro, ripeto loro sono stati più forti e dinamici e questo ci ha sorpreso. Noi stanchi? Siamo una squadra che mette in campo tanta energia, quando questa manca diventa tutto molto più difficile".

Intanto il vicepresidente Giuseppe Sermasi ospite di Basketland ha parlato della situazione Palasport: "Chiunque va in Fiera vede lo stato dei lavori. Stanno andando avanti in maniera importante, do appuntamento quando rientreremo in Fiera il 4 dicembre. Confermo che la nuova arena sarà pronta per novembre 2026".

Filippo Mazzoni