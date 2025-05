Cordinier guida la vittoria con una prestazione straordinaria nel supplementare

Cordinier 8,5 (in 30’ 4/6 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 4 perse, 7 assist, una stoppata data) Serata straordinaria per lui: primo tempo sopratutto con compiti difensivi e di regia, nella ripresa e specie nel finale sale in cattedra con triple, un canestro quasi impossibile e i punti della vittoria nel supplementare.

Belinelli 6 (in 17’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, un assist) Primo giro nel secondo quarto con 2 punti a segno e poco altro, nella ripresa mette qualche altro minuto, ma senza incidere e nel supplementare si mette al servizio della squadra.

Pajola 6,5 (in 9’ 2/2 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist) Si ferma a causa di un problema alla caviglia proprio sul più bello.

Clyburn 8 (in 31’ 7/15 da due, 3/7 da tre, 5/8 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, una persa, 6 assist, 2 stoppate subite) Si conferma indispensabile terminale offensivo.

Shengelia 6,5 (in 25’ 0/3 da due, 1/3 da tre, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 2 assist, una stoppata data) Si conferma come baluardo importante sui due lati del campo.

Hackett 7,5 (in 23’ 0/2 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 3 assist, una stoppata data) La pressione a tutto campo lo porta ad un extralavoro di regia, ma quando c’è da battagliare non si tira mai indietro.

Morgan 7 (in 26’ 0/3 da due, 3/7 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa) Solito cecchino offensivo.

Polonara 7 (in 22’ 1/2 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, un assist) Utilissimo al rimbalzo e nella lotta sotto i tabelloni. Sale di tono con 4 punti nel supplementare.

Diouf 5,5 (in 5’ un rimbalzo) Pochi minuti nel primo tempo dove per altro si vede poco.

Zizic 7 (in 20’ 4/7 da due, 4/6 ai liberi, 7 rimbalzi, un assist, una stoppata subita) Ci mette impegno, determinazione, voglia.

Akele 7 (in 17’ 1/3 da due, 1/1 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 assist, 2 stoppate date) Dinamismo, atletismo, tanto lavoro oscuro fondamentale per la squadra e una tripla fondamentale nel finale.

Filippo Mazzoni