Dai dodici era rimasto fuori Taylor per un attacco febbrile. Ivanovic soddisfatto per la risposta: "Una vittoria grazie al carattere»

Stavolta Dusko usa più la carota che il bastone. Dopo il successo all’overtimene Ivanovic si dice soddisfatto.

"E’ stata una partita difficile. Abbiamo controllata bene fino a 5’ dalla fine quando altre 2-3 palle perse, hanno cambiato tutto – conferma il coach virtussino –. Alla fine abbiamo vinto all’ultimo possesso, ma sono molto soddisfatto per la vittoria e soprattutto per il carattere che la squadra ha dimostrato. A livello difensivo ho visto un piccolo ma importante passo avanti da parte della squadra".

Poi il tecnico montenegrino, che si lascia andare, parlando anche in un corretto italiano.

"Le palle perse? Sono cose che succedono; dobbiamo pensare da squadra e in maniera positiva. Noi stanchi da Parigi? Non deve essere una scusa, la squadra è costruita per il doppio impegno".

Una Virtus che trova lo spunto vincente nel finale grazie a Carsen Edwards. "E’ stata una vittoria importante per noi – lo statunitense – sfide come queste ci devono insegnare che dobbiamo cercare di chiudere prima questi confronti. Io decisivo? Stavolta è toccato a me, ma siamo una squadra con tante qualità e talento".

Dai dodici fuori Derrick Alston Junior e Brandon Taylor, a Bologna per un attacco febbrile.

Filippo Mazzoni