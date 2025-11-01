La Virtus Bologna espugna Trento 83-102 e vola in testa alla classifica

Trento, 1 novembre 2025 – Missione compiuta. La Virtus espugna Trento, 83-102 e vola in testa alla classifica, in attesa di sapere cosa farà Brescia. Non era facile perché la Virtus era reduce da due sconfitte consecutive, Kaunas e Monaco di Baviera. L’inizio è da paura, 7-0 per Trento e pensi che Bologna sia davvero alle corde. E invece non è così. Perché la squadra si ritrova, si rianima e lancia la prima doppia cifra di Luca Vildoza.

L’argentino in quintetto dà la sferzata giusta e tutti lo seguono. La Virtus difende, ma soprattutto attacca anche meglio. E dopo aver fatto fatica, in Europa, a toccare quota 70, abbatte quota 100 contro quella che è una delle migliori difese del campionato. Se Vildoza inizia è tutta la squadra a dimostrarsi una bella orchestra.

Fuori ci sono Taylor e Smailagic (precauzionale), ma sotto canestro Diouf e Diarra si fanno sentire. E si fa sentire anche l’ex Saliou Niang, applaudito a lungo. Martedì si torna a Varese, giovedì a Vitoria. Non c’è un attimo di riposo. E Dusko Ivanovic? "Era una partita difficile, l’atteggiamento è stato quello giusto contro Trento. Siamo contenti. Luca Vildoza ha giocato come deve giocare, lo abbiamo preso per questo. Lui sta migliorando ogni giorno e deve giocare così”.

Il tabellino

TRENTO-VIRTUS BOLOGNA 83-102 DOLOMITI TRENTO: Steward 11, Jones 6, Jogela 8, Aldridge 11, Mawugbe 6, Jakimovski 12, Hassan 4, Cheickh Niang 2, Bayehe 13, Forray 10, Fall, Airhienbuwa. All. Cancellieri. OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 12, Edwards 15, Jallow 7, Alston Junior 11, Diouf 10, Pajola 5, Hackett 4, Morgan 17, Diarra 4, Saliou Niang 13, Akele, Accorsi 4. All. Ivanovic. Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Cassina. Note: parziali 24-26; 43-57; 62-78. Tiri da due: Trento 24/40; Virtus 22/36. Tiri da tre: 8/28; 14/27. Tiri liberi: 11/13; 16/21. Rimbalzi: 35; 31.