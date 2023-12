Donne eurolega. La V nera ospita . Gyor per il riscatto

La Virtus torna a giocare davanti al proprio pubblico e prova a rialzarsi. Reduce da un periodo particolarmente difficile tra campionato ed Eurolega, la formazione di Pierre Vincent è attesa, alle 20.30 alla Segafredo Arena, dalla sfida interna con le ungheresi del Gyor. In Eurolega, dopo le 3 vittorie iniziali la formazione di Pierre Vincent ha infatti incassato 5 sconfitte consecutive e si trova a -4 dalla zona playoff. Questa sera con Gyor, fanalino di coda del girone e già battuta all’andata in Ungheria, Cecilia Zandalasini e compagne devono assolutamente tornare alla vittoria per rimanere in corsa e non dover abbandonare, forse già da stasera, le proprie speranze di raggiungere l’accesso alla seconda fase della massima manifestazione femminile continentale. Di sicuro serve una prova più solida di quella offerta negli ultimi turni di Eurolega, ma anche di campionato, dove le sconfitte con Venezia e Sassari hanno ridimensionato l’ottimo avvio di stagione delle bianconere, attualmente terze alle spalle di Venezia e Schio.