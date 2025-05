Dusko Ivanovic punta sul fattore campo per la sfida decisiva contro Venezia

MESTRE (Venezia)Dusko Ivanovic gira subito pagina e si affida al fattore campo per battere in gara-cinque Venezia e raggiungere in semifinale l’Olimpia Milano. Non parla degli assenti, non vuole trovare alibi per la sconfitta, ma guarda già alla bella di domani il coach montenegrino.

"E’ stata una sfida tosta, lo sapevamo, un match giocato a lungo punto a punto dalle due squadre – conferma Ivanovic – alla fine ha avuto ragione Venezia che nel finale ha tirato meglio trovando canestri importanti. Noi invece abbiamo sbagliato troppi tiri".

Disamina della sfida a parte, il tecnico bianconero pensa già a domani."Nella serie siamo 2-2 e adesso ci attende la sfida decisiva. Abbiamo lottato per tutto l’anno per conquistarci il primo posto e quindi il vantaggio del fattore campo, ora dobbiamo cercare di sfruttarlo".

Una chiamata alle armi per il pubblico bianconero, con la Segafredo Arena che sarà fondamentale in un confronto in cui la Virtus sarà ancora incerottata. Mancherà Toko Shengelia, mentre in casa bianconera si nutre la speranza di recuperare Achille Polonara rimasto a riposo in gara-quattro.

"Shengelia? Non ci sarà, il protocollo per trauma cranico è chiaro; Polonara? Aveva la febbre speriamo di averlo per gara-cinque".Con un organico così corto l’eventuale recupero dell’ala di Ancona risulterà ancor più importante.

Chiamata alle armi e biglietterie già aperte. Prezzi a partire da 10 euro (a salire). Per acquistare i tagliandi per la bella con Venezia (palla a due alle 20,45) è a disposizione Casa Virtus in via dell’Arcoveggio (alle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18), online su Vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket autorizzati.

Filippo Mazzoni