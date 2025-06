Dusko Ivanovic: "Vittoria importante, ma la sfida continua contro Brescia"

Dusko Ivanovic sottolinea l’importanza della vittoria, ma ha già la mente proiettata in vista del confronto di domani."La prima partita di una serie è sempre molto difficile, in particolare se si parla di una finale – sottolinea – sapevamo che sarebbe stata dura e che lo sarà ancora di più domani".

Parole poi per gli avversari e sulla sua Virtus."Brescia ha dimostrato di essere un’ottima squadra, difficile da battere. Per questo serviranno ancora più concentrazione e pazienza nel nostro gioco".

Siamo solo a gara-uno, ma dalle tribune della Segafredo Arena si è alzato il grido mvp per uno straordinario Toko Shengelia."Grazie, ma la Virtus non sono solo io. I trofei li vinciamo insieme e questo, vincere un trofeo è il mio obiettivo. La nostra difesa è stata straordinaria, così come l’apporto che ci hanno dato i nostri tifosi. Faccio i complimenti a Brescia grande squadra. Adesso sta a noi non abbassare la guardia e affrontare con serietà le prossime sfide che ci attendono".

Protagonista nel finale Isaia Cordiner che ha dato punti, ma anche una ottima difesa."Lo spirito di squadra ha fatto la differenza, permettendoci di vincere una gara tutt’altro che facile. Era la prima sconfitta di Brescia in trasferta? Sapevamo che è un’ottima squadra. Adesso continuiamo a prepararci, pensiamo partita dopo partita. In questi giorni faremo molto video per correggere gli errori commessi e migliorare”.

Intanto Brescia che rischia di perdere per il resto della serie di finale Maurice Ndour costretto a uscire per un problema all’adduttore nel finale della terza frazione. Il lungo della Germani questa mattina sarà sottoposto agli esami strumentali di controllo per valutare la sua condizione.

Filippo Mazzoni