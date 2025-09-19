Ecco Diarra, argento vivissimo per Ivanovic: "Sto studiando la Virtus, felice di essere qui"

Fa un certo effetto il primo incontro con Aliou Fadiala Diarra, originario del Mali, 21 anni, 206 centimetri per 95 chili di peso. Abituati all’inglese, sentire un ragazzo che parla (per ora) solo francese, scombussola la routine. Ma sono le risposte che rendono unico e speciale Diarra. Abituati al fatto che tutti, o quasi, conoscano Bologna, la Virtus e magari, tagliatelle e tortellini, Aliou va controcorrente. Quasi timido nelle risposte, come se cercasse di capire dove è finito. Anche se la collocazione, sembra piacergli. Poi il basket è una lingua comune: le schiacciate e le stoppate sono uguali a qualsiasi latitudine. Magari, appunto, cambia solo l’accento.

"Il punto di riferimento? Mi piace Anthony Davis, il centro dei Dallas Mavericks".

Non promette scudetto, Supercoppa o Coppa Italia. Non assicura punti o valanghe di rimbalzi. Il ‘timido’ (fuori dal campo) Aliou è uno studente liceale che garantisce il massimo impegno. E tanta lealtà verso il docente. Che sarebbe poi il ‘professor’ Dusko Ivanovic, uno che al primo colpo, in Italia, ereditando una squadra che non aveva costruito lui, è stato capace di vincere lo scudetto.

Le prime sensazioni di Diarra? Come un perfetto liceale (ma potrebbe essere un universitario al primo anno), ringrazia tutti. "Ringrazio per l’accoglienza la Virtus e tutto lo staff. Ora l’aspetto più importante per me è adattarmi. Cercare di entrare nelle dinamiche della squadra e fare quello che mi chiede il coach, indipendentemente dalle mie caratteristiche. Devo parlare tanto con il coach e gli assistenti per capire quello che mi chiedono".

E’ quello che Aliou sta facendo. Non è detto che il processo sia immediato, tantopiù che i lunghi, storicamente, hanno una maturazione più lenta rispetto agli esterni. Forse è per questo che, la Virtus, che avrebbe già chiuso l’organico, sta pensando di ampliare le rotazioni coinvolgendo David McCormack. L’ex Olimpia e Alba Berlino era stato chiamato per le prime settimane di settembre – stante l’assenza dei nazionali di Momo Diouf – potrebbe essere il tutor migliore per agevolare l’inserimento di Diarra. Che a parte qualche esperienza nelle Summer League Nba, non ha quasi mai lasciato la terra d’origine. "Avevo già sentito parlare del basket europeo e italiano nelle mie due esperienze in Summer League. Il livello è molto alto, il tipo di basket è diverso, ma sono pronto ad affrontare questa sfida. Ho guardato subito qualcosa della Virtus sia in Eurolega che in campionato. Sono stato molto felice di questa chiamata e sono pronto a mettermi in gioco".

Nel palmares l’argento con il Mali, ai giochi africani. "Esperienza molto buona, nonostante abbiamo perso in finale. Era la mia prima volta ad Afrobasket".

Non conosce Bologna, non conosce la Virtus. Ma sta cominciando a confrontarsi con il mondo bianconero. "Non conoscevo nessuno dei nuovi compagni, ma ho avuto modo di iniziare a conoscerli e studiarli. Conosco già qualche avversario che mi troverò di fronte in Eurolega. Come Gabriel del Bayern, originario del Sud Sudan e ho avuto modo di incontrarlo ad Afrobasket. Ne troverò altri".