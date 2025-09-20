Edwards: tante triple, ma poche parole: "Virtus, un club di grande tradizione"

Pochi mesi fa è stato il miglior marcatore di Eurolega. La Virtus, che in attacco, rispetto alla squadra tricolore, ha perso Shengelia, Belinelli e Cordinier, l’ha preso per questo motivo.

Carsen Edwards, nelle ultime due stagioni, con la maglia del Bayern Monaco, ha fatto impazzire allenatori, giocatori e difese avversarie. La Virtus, che aveva flirtato a lungo con Gabriele Procida, non ci ha pensato un attimo: quando c’è stata la possibilità di mettere sotto contratto il talento di Carsen, non ha avuto dubbi. E il talento, come è giusto che sia, Edwards lo riserva per il campo. Per gli avversari.

Dichiarazioni roboanti? Nessuna. Promesse di trofei? Come sopra. Possibilità di ripetersi come top scorer di Eurolega? Pare non interessargli più di tanto.

E’ la prima volta che parla da quando ha scelto Bologna. Ma ai microfoni e alle telecamere, preferisce palloni e canestri.

E’ il campo dove Edwards si esprime al meglio: e con la maglia numero 3 della Virtus – nel segno della recente tradizione con il bomber e il capitano Belinelli – comincerà a dare spettacolo da oggi a Tortona. Oggi, a porte chiuse, contro Cantù.

Domani in diretta anche su Sky (dalle 19) per inaugurare l’impianto dell’ambiziosa società piemontese.

Cosa si aspetta Carsen? "Una stagione in cui voglio solamente giocare a basket, rimanere in salute e fare il meglio che posso per me e per la squadra. Sono focalizzato su una partita alla volta, sul fare il massimo ogni volta che scenderò in campo, senza pensare troppo a quello che potrà essere tra otto mesi a fine stagione. Come mi sento? Mi sento bene in questo momento, sto lavorando insieme alla squadra".

Sorride poco, Carsen. Chiede che i quesiti vengano ripetuti, quasi non si fidasse troppo. "Essere di nuovo il miglior realizzatore in Eurolega? Non voglio pensare a queste cose, sono focalizzato su quello che posso fare in campo".

L’unica concessione, per così dire, è un omaggio diretto alla società, alla città e alla tifoseria. In fondo è arrivato a Bologna per indossare la maglia della Virtus e per proseguire quella crescita che gli ha consentito di essere il bomber di Eurolega della passata stagione.

Ma l’impressione è che un titolo individuale, per quanto piacevole, non sia sufficiente per placare la sua fame. Vuole vincere con la squadra, con la Virtus.

"Sono in un club che conoscevo già per la sua storia, piena di successi per molti anni, c’è tradizione qui".

Per il momento può bastare. I tifosi e il club, ora, aspettano le sue triple e le sue giocate vincenti.