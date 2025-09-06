Effetto Virtus: tutto esaurito anche a Lucca. Test per i bianconeri contro la Libertas

Dallo studio-analisi di StageUp dell’altro giorno, all’odierno torneo di Lucca che, al PalaTagliate, ospiterà l’edizione numero dieci del trofeo Carlo Lovari. Cosa lega i due aspetti? StageUp, che ha analizzato il cammino europeo e l’impatto avuto, dal punto di vista turistico ed economico, di Bologna e Fortitudo, ha messo in evidenza la ricchezza prodotta dai due club. La Virtus stasera – palla a due alle 21 – giocherà contro la Libertas Livorno. Fin qui, nulla di strano, si tratta del precampionato.

Ma per la prima volta, e appunto siamo all’edizione numero dieci, ci sarà il tutto esaurito sia oggi sia domani per il torneo. Frutto della presenza dei campioni d’Italia e anche del Partizan Belgrado, che esercita sempre un fascino notevole. Vero è che l’impianto non è immenso – 1.568 i posti dichiarati –, ma se in precedenza non c’era mai stato un tutto esaurito forse i meriti della Virtus e di quel pezzetto di stoffa tricolore che Pajola e compagni si sono cuciti sul petto dal 17 giugno scorso ci stanno tutti. Tutto esaurito, tra l’altro, anche l’altro giorno ad Asolo.

Non ci sarà Carsen Edwards. Il dubbio, sul bomber di Eurolega è se portarlo in Toscana, per cementare lo spirito di gruppo (domani si giocherà ancora) oppure lasciarlo alla palestra Porelli, per lavorare in solitudine e accelerare il rientro (senza forzare). Possibile che Carsen resti a Bologna. Tra martedì e mercoledì, invece, dovrebbe palesarsi Aliou Diarra, che ha superato i problemi burocratici e si aggregherà al gruppo.

Diarra che, sui profili social, ha già cominciato a mandare messaggi di saluto a quella che sarà la sua nuova squadra e ai suoi tifosi. Virtus che ha definito i numeri di maglia per la stagione. Cambio di casacca per diversi: non ci sarà più lo 00 che per alcune stagioni è stato il marchio di fabbrica di Isaia Cordinier.

Con il numero 1 avremo Luca Vildoza, con il 3 (che fu di Belinelli, profumo di bomber) spazio a Carsen Edwards, con il 6 Alessandro Pajola che nel frattempo è divenuto Capitan Presente. E poi con il 7 Saliou Niang, con l’8 Matteo Accorsi, con il 9 Alen Smailagic e con l’11 Brandon Taylor. E ancora con il 21 Derrick Alston Junior, con il 22 Abramo Canka, con il 23 il veterano (d’età) Daniel Hackett, con il 24 Leo Menalo e con il 30 Matt Morgan. Chiusura con il 31 Aliou Diarra, con il 34 Karim Jallow, con il 35 Momo Diouf e con il 45 Nicola Akele. Non ha un numero David McCormack che, in questo momento, ha solo lo status di aggregato. E sul quale la Virtus, magari, deciderà una volta che saranno arrivati a Bologna tanto Diarra quanto i nazionali, che domani hanno l’ottavo di finale agli Europei con la Slovenia del fenomeno Doncic.

Ha un numero invece Leo Menalo, che è ancora sotto contratto e che deciderà con la Virtus quale potrà essere la sua collocazione migliore. Chiusura con l’ultimo tassello da sistemare. Ovvero lo sponsor di Eurolega. Avendo la Virtus, una licenza triennale, la ricerca è legata a un partner che voglia mettere il proprio nome sulle canotte bianconere per il triennio (sicuro) in giro per il Vecchio Continente.