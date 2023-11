Eurolega 2023/24, la Virtus Bologna cala il poker: battuto Villeurbanne. Pozzecco ko all’esordio

Villeurbanne, 27 ottobre 2023 - La Virtus Bologna cala il poker di vittorie in Eurolega. Successo in terra francese per la Segafredo, che espugna il campo di Villeurbanne e dà un dispiacere a Gianmarco Pozzecco, neo allenatore dell'Asvel. I bianconeri festeggiano in volata per 87-84. Decisivi Cordinier, miglior marcatore dell'incontro con 20 punti, e Shengelia, autore di 18 punti. In doppia cifra anche Belinelli con 16 punti e Mickey con 11. Con questa affermazione la Virtus si trova nel gruppetto delle seconde, ad appena una vittoria di distanza dal Real Madrid capolista.

La cronaca

Primo quarto - Comincia forte il terra natia Cordinier: sono suoi sette dei primi nove punti della Virtus, che al 3' è in vantaggio di cinque lunghezze (6-11). Lauvergne prima pareggia i conti e poi firma il sorpasso con un 7-0 di parziale, con Dunston nel frattempo costretto alla panchina a causa dei due falli. Cordinier si conferma "on fire" nel primo quarto, ma Egbunu tiene avanti i transalpini. I bolognesi impattano a quota 18 con la bomba del neo entrato Pajola. Da oltre l'arco dei 6,75 va a segno anche Dobric, che fissa il risultato sul 18-21 al 10'.

Secondo quarto - Cacok spinge di nuovo i bianconeri a +5, prima dei cinque punti consecutivi di De Colo che significano nuova parità a quota 25 al 13'. Il break favorevole ai padroni di casa continua e i due Jackson dell'Asvel trascinano i compagni a +5, costringendo coach Banchi al timeout. Smith interrompe il parziale transalpino, ma l'attacco della Segafredo non carbura in questo secondo periodo. La stazza di Fall è un problema nel pitturato per gli ospiti, che al 18' sono comunque sotto di appena una lunghezza dopo la tripla di Cordinier e i canestri di Belinelli. Quest'ultima timbra il 39 pari, poi proprio sulla sirena del quarto Lee si guadagna tre liberi che trasforma. All'intervallo siamo 42-39.

Terzo quarto - In apertura di ripresa, cinque punti di fila di Belinelli permettono alla Virtus di tornare in vantaggio. Bologna ha pure quattro punti consecutivi da Hackett, ma sull'altro fronte Villeurbanne fa male da 3 e il risultato è ancora in parità a quota 50 (24'). I francesi tentano di nuovo un mini allungo, ma la bomba di Mickey mantiene la truppa di coach Banchi a -1. Anche Shengelia colpisce dai 6,75 e i viaggianti rimettono la testa avanti sul 56-58 al 27'. De Colo risponde con la solita moneta, ma Shengelia è scatenato e manda a bersaglio un'altra tripla. E' quella del 63-65, punteggio con cui va in archivio la terza frazione di gara.

Quarto quarto - Il quarto periodo viene inaugurato da Cordinier con un gioco da quattro punti. La reazione dell'Asvel tuttavia è immediata: Scott infila la bomba del -1, poi Fall appoggia il canestro del sorpasso sul 72-71. Sorpasso chiama sorpasso e anche contro sorpasso: le due compagini si scambiano continuamente il comando (due bombe di fila per Mickey). A tre minuti dalla fine, il tabellone luminoso recita 79 pari. Ci pensa Shengelia a spingere Bologna a +4 con poco meno di due minuti da disputare. Scott accorcia, ma Hackett ristabilisce le distanze. Un atro canestro di Scott, stavolta da 3, mette paura alla Segafredo. Villeurbanne si guadagna il tiro del sorpasso, ma Lauvergne fallisce la chance e allora Cordinier riporta i bianconeri a +3 con appena 11 secondi sul cronometro. I francesi sbagliano il tentativo per forzare l'overtime e così la Segafredo può esultare per il quarto successo in questa edizione di Eurolega.

Il tabellino

Ldlc Asvel Villeurbanne - Segafredo Virtus Bologna (18-21; 42-39; 63-65)

Villeurbanne: Scott 13, Lee 8, Kahudi 4, Lauvergne 14, Dallo, Jackson E. 2, De Colo 12, Egbunu 3, Fall 16, Lighty 4, Yaacov, Jackson F. 8. All. Pozzecco.

Bologna: Cordinier 20, Lundberg, Belinelli 16, Pajola 3, Smith 3, Zobric 5, Cacok 4, Shengelia 18, Hackett 6, Mickey 11, Dunston 2, Abass. All. Banchi.

