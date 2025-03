Eurolega: domani alle 18,30 il confronto a istanbul contro l’efes dell’ex allenatore bianconero banchi. Virtus, Polonara al lavoro con i compagni. Ma Ivanovic deciderà solo oggi

Oggi, più o meno all’ora di pranzo, la partenza per Istanbul dove, domani, la Virtus renderà visita all’Efes di quello che, per un anno e un po’ è stato il capo allenatore bianconero, Luca Banchi. Alla vigilia della trasferta turca, Dusko Ivanovic ha un solo dubbio, legato ad Achille Polonara, che ha disertato le ultime due partite per un problemino al ginocchio. Achilli ha lavorato con i compagni, una decisione sarà presa solo all’ultimo momento. L’impressione è che l’ala azzurra sarà aggregata ai compagni, anche se l’obiettivo, non solo dello staff medico, ma anche dei tecnici, è quello di averlo al meglio della condizione per lunedì. Lunedì sera, in questo caso alla Segafredo Arena, la Virtus si giocherà una robusta fetta di primato.

In Fiera aspettano Trento, che è caduta nell’ultima uscita, ma resta una delle squadre del momento. Non solo per il primato, ma anche per la conquista della Coppa Italia a Torino, in occasione della final eight. I successi, soprattutto per i club che non sono cosi avvezzi alle viittorie, valgono doppio. Perché regalano fiducia e autostima. Forse Trento non ne aveva bisogno perché Galbiati, comunque, ha assemblato un gruppo che continua a correre con grande intensità. La Virtus guarda al campionato, senza trascurare l’Europa. Anche perché per l’Eurolega del futuro – i conti si faranno tra maggio e giugno – la situazione appare ancora fluida e aperta a qualsiasi soluzione. Per la Virtus appare tramontata l’ipotesi del torneo Nba, perché dall’altra parte dell’oceano, più che alla storia o al blasone (cestistico), guardano all’appeal nel suo complesso. E Milano e Roma, per forza di cose, sono un passo avanti. Ma la Virtus guarda al futuro con immutato ottimismo.

Le altre gare: Parigi-Monaco 79-91; Bayern-Stella Rossa, Milano-Fenerbahce, Baskonia-Zalgiris, Panathinaikos-Real Madrid. Domani: Villeurbanne-Maccabi; Olympiacos-Partizan; Alba-Barcellona.

La classifica: Olympiacos Pireo 40; Fenerbahce Istanbul 36; Panathinaikos Atene e Monaco 34; Stella Rossa, Parigi e Bayern Monaco 32; Partizan Belgrado e Olimpia Milano 30; Real Madrid e Barcellona 28; Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas 26; Baskonia e Asvel Villeurbanne 22; Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv 14; Alba Berlino 8.