Eurolega donne. Le bianconere impegnate alle 20 contro Villeneuve

Difendere il primato. La doppia sfida francese della Virtus prende il via questa sera alle 20, diretta streaming su EuroLeague Women YouTube, dal confronto che attende le ragazze di Pierre Vincent impegnate in casa del Villeneuve d’Ascq.

Prime in testa al girone B, Cecilia Zandalasini e compagne sono chiamate a difendere l’attuale primato solitario in classifica. L’impegno con le biancorosse si annuncia severo, ma al tempo stesso avvincente per una Virtus che parla, per il tecnico Vincent, ma anche per la giocatrice Rupert e per l’americana Peters, per altro ex della sfida, decisamente francese. Dalla sfida nel nord della Francia passa una fetta importante del possibile passaggio del turno, con largo anticipo, delle V Nere.

Le altre gare: Gyor-Landes, Mersin-Polkowice, Salamanca-Praha.

La classifica: Virtus Bologna 6, Salamanca, Praha, Mersin e Polkowice 4, Villeneuve d’Ascq 2, Gyor e Landes 0

f. m.