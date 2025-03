Eurolega, la Virtus lotta ma cade a Istanbul contro l’Efes dell’ex Banchi

Istanbul (Turchia), 7 marzo 2025 - La Virtus tiene testa all’Efes quasi 25’, ma poi cede di fronte alla motivazione e alla forza della formazione turca. Nella 28esima giornata di Eurolega la Virtus Segafredo di Dusko Ivanovic scende in campo alla Basketball Development Center di Istanbul, nel confronto con la formazione diretta proprio dall’ex bianconero Luca Banchi.

Virtus senza più niente da chiedere al confronto, Efes che invece deve sfruttare il turno casalingo per rilanciare le proprie ambizioni playoff. Mancano Tucker infortunato, Belinelli lasciato a riposo per tournover ma la Virtus c’è. Ne esce una partita per tre quarti in equilibrio. I bianconeri tengono benissimo il campo e battagliano con l’Efes.

Primo quarto in cui sono i turchi a prendere in mano l’iniziativa, ma con la Virtus è sempre pronta a rintuzzare tutti i tentativi di allungo dei padroni di casa. Ne vie fuori un primo tempo interessante ed equilibratissimo, dove Shengelia è, come al solito, un fattore decisivo per i bianconeri.

La Virtus prova a scappare in avvio di ripresa con Morgan prima e con uno strepitoso Pajola (3 su 3 dalla lunga distanza per lui all’intervallo) poi protagonisti. Poi tiene benissimo nel proseguo del tempo toccando il massimo vantaggio sul +9, e chiude avanti 39-42, sul tentativo di rimonta dell’Efes all’intervallo.

La Virtus tiene la testa del match fino a 25’ quando gli uomini di Bachi, grazie ad un determinante Poirier sottocanestro ribaltano il punteggio sul 49-48 al 23’. L’Efes allunga, tocca la doppia cifra di vantaggio sul 61-50, confermando il momento negativo in attacco della Virtus. Nell’ultimo quarto l’Efes allunga e vince di fronte ad una Virtus che alza bandiera bianca, ma che lo fa comunque con onore.

Il tabellino

EFES ISTANBUL 89

VIRTUS BOLOGNA 68

ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin 12, Thompson 8, Bryant 21, Osmani 3, Poirier 18; Beaubois, Nwora 2, Smits 11, Dozier Jr 6, Oturu 8, Yilmaz, Willis ne. All. Banchi.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 4, Cordinier 8, Holiday 4, Shengelia 17, Zizic 5; Pajola 9, Morgan 11, Diouf 4, Grazulis, Polonara 2, Akele 4, Visconti ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Javor, Aliaga, Thepenier.

Note: parziali 24-24, 39-42, 61-52. Tiri da due: Efes 19/37; Virtus 19/34. Tiri da tre: 13/27; 6/23. Tiri liberi: 12/15; 12/16. Rimbalzi: 40; 28.