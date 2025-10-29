Eurolega, Virtus di nuovo in campo contro il Bayern: dove vederla in tv

Monaco di Baviera, 29 ottobre 2025 - Continua il giro d’Europa della Virtus. Dopo la sfida di Kaunas con lo Zalgiris di ieri sera, la Virtus quest’oggi si è trasferita a Monaco di Baviera dove giovedì 30 ottobre alle 20.30 scenderà in campo alla Sap Garden per affrontare il Bayern. Sarà del ritorno del grande ex Carsen Edwards che affronta i compagni di squadra della passata stagione che l’ha consacrato come capocannoniere dell’ultima Eurolega. Dopo il ko con lo Zalgirs la Virtus prova a rialzarsi subito contro un Bayern che per altro martedì sera ha sconfitto il Real Madrid e che la Virtus conosce bene per aver affrontato in amichevole, al PalaDozza, quest’estate.

Le parole di coach Dusko Ivanovic fotografano il momento bianconero. “Nella gara di ieri contro lo Zalgiris il modo con cui abbiamo iniziato e il modo in cui abbiamo finito la partita non è assolutamente quello che vogliamo. Dobbiamo migliorare su tante cose ma soprattutto su questo aspetto e domani avremo un’ulteriore opportunità per farlo. Giocheremo contro una squadra che nello scorso turno di Eurolega ha vinto contro il Real Madrid qui in casa: è una ottima squadra, giocano bene e dovremo fare il massimo per riscattarci”.

A presentare la sfida è anche capitan Alessandro Pajola.“Affrontiamo questa partita con la voglia di riscattarci dalla prova di Kaunas: dovremo approcciare molto meglio la gara, cercando di limitare le palle perse e giocando di squadra in attacco. Il Bayern arriva dalla vittoria in casa contro il Real Madrid e quindi dovremo essere bravi a gestire anche un ambiente carico e galvanizzato dopo l’ultima partita”. Unico assente nella Virtus l’indisponibile Abramo Canka. Arbitri - Direzione di gara affidata a Damir Javor, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha. Radio & Tv - Diretta su Sky Sport e radio su Nettuno Bologna Uno.