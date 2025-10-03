Eurolega, Valencia-Virtus Bologna 103-94: Morgan non basta

Valencia, 3 ottobre 2025 - Nella splendida cornice della nuovissima Roig Arena, inaugurata poche settimane fa, arriva la prima vittoria stagionale in Eurolega per il Valencia. A farne le spese è la Virtus Bologna, alla prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea. I padroni di casa prendono le redini della gara dalla fine del primo quarto e conducono fino alla sirena finale. La squadra di Ivanovic, però, non molla e cerca di rimanere lì, grazie a un super Matt Morgan da 24 punti. Ma le troppe palle perse, forzate da un'ottima difesa valenciana, e i rimbalzi d'attacco concessi dai bianconeri, non lasciano scampo a Pajola e compagni. Valencia chiude i giochi nel quarto periodo, guidata da uno straordinario Sergio De Larrea, diciannovenne e futuro della nazionale spagnola, autore di 23 punti da veterano. Dopo l’ottima prova difensiva all’esordio contro il Real Madrid, la Virtus subisce ben 103 punti: un campanello d’allarme per Ivanovic, che dovrà intervenire per correggere le lacune nella metà campo difensiva.

Primo tempo

Alzata la palla a due nella nuova Roig Arena, alla tripla di Carsen Edwards risponde Pradilla, in penetrazione, con un gioco da tre punti: 5-5 al 2'. Il miglior realizzatore della scorsa Eurolega si sente già caldo e segna il secondo tiro dall'arco per il vantaggio bianconero: 9-13 al 5'. Il primo sorpasso dei padroni di casa arriva al 7’, quando Montero firma il 16-15 con una tripla di tabella. I ritmi si alzano vertiginosamente, con varie transizioni da una parte e dall'altra: dopo un tocco di Diouf, Valencia ruba due palloni, corre in contropiede e vola sul 21-17 all’8’, obbligando Ivanovic a fermare il gioco con un time-out. La Virtus prova a rimanere in partita, soprattutto guadagnando giri in lunetta: il primo quarto termina 26-23 per Valencia.

Il secondo quarto inizia male per Bologna, con Taylor che perde due palloni consecutivi e viene sostituito. Mentre Valencia prende tre rimbalzi consecutivi in attacco dopo due errori e segna con un gioco da tre punti di De Larrea: 31-23 al 12'. La Virtus si sblocca in attacco con il solito Edwards, l'unico continuo tra i suoi offensivamente, ma continua a soffrire nella metà campo difensiva e sprofonda in doppia cifra di svantaggio: 37-25 al 14'. Matt Morgan prova a tenere vivi i bianconeri, segnando dieci punti in fila e riportandoli in singola cifra di svantaggio: 44-37 al 16'. Dopo una buona difesa, la Virtus torna anche a -4 con la tripla fulminea di Edwards: 44-40 al 17'. Nel finale di primo tempo, Vildoza segna due liberi e recupera un pallone importante, che non permette a Valencia di effettuare l'ultimo attacco: 49-46 al 20'.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, si prende la scena Darius Thompson che segna otto punti in fila e Valencia piazza un parziale di 11-2 per tornare in doppia cifra di vantaggio: 60-48 al 22'. La Virtus segna con Pajola e Jallow, ma Thompson è indemoniato e segna un'altro canestro dall'arco: 63-54 al 24'. La squadra di Ivanovic prova a riavvicinarsi con il gioco da tre di Alston, ma concede l'ennesimo rimbalzo in attacco e subisce una tripla di Sergio De Larrea che fa male: 66-59 al 26'. La partita continua con Bologna che prova a riavvicinarsi e Valencia che la ricaccia indietro: tripla di De Larrea per il 73-69 al 29'. Il finale del terzo quarto è il simbolo della partita: rimbalzo in attacco e appoggio al vetro di Pradilla del +4: 75-71 al 30'.

All'inizio del quarto periodo, la Virtus esaurisce il bonus dei falli in poco tempo e Valencia ne approfitta: 81-75 al 33' dopo i liberi di De Larrea. Il play diciannovenne continua nella sua partita straordinaria, realizzando la tripla del +9: 84-75 al 34'. Mentre si spegne la luce in casa bianconera, con tre palle perse in fila e Valencia torna in doppia cifra di vantaggio sull'86-75 al 35'. La Virtus continua con la sua pessima serata dall'arco e i padroni di casa volano sul +14 (93-79) al 37' con il canestro di Sako. Per la Virtus, Morgan è l'ultimo a mollare, ma non c'è nulla da fare, con Valencia che vola in tripla cifra nel punteggio: 103-94 alla sirena finale.

Il tabellino

Valencia: K. Taylor 14, Puerto 7, Reuvers 15, Pradilla 5, De Larrea 23, Moore 15, Sako 2, Thompson 13, Iroegbu 3, Costello 3, Nogues, Sestina 3. All. Martinez. Virtus Bologna: Vildoza 2, Edwards 15, Pajola 9, Niang 4, Smailagic 8, B. Taylor, Alston 15, Hackett, Morgan 24, Diarra 4, Jallow 11, Diouf 2. All. Ivanovic.