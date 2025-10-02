Eurolega, la Virtus scende in campo venerdì 3 ottobre alla Roing Arena contro Valencia. Dove vederla

Bologna, 2 ottobre 2025 - Da una spagnola all’altra. Sconfitto martedì sera il Real Madrid in uno splendido PalaDozza, la Virtus scende in campo domani sera alle 20.30, alla Roig Arena di Valencia per affrontare gli iberici padroni di casa. A 72 ore dal successo con i Galacticos, i bianconeri di Dusko Ivanovic provano a dare conferma allo splendido inizio anche nella loro prima sfida esterna di Eurolega della stagione.

Impegno severo, se è vero che Valencia è squadra di tutto rispetto che sua volta ha iniziato la propria avventura nella massima competizione europea empendosi 77-80 all’Astoballe in casa dei francesi dell’Asvel Villeurbanne. Nella squadra di Pedro Martinez si sono messi in mostra Darius Thompson, già protagonista agli ultimi europei con la canotta della nazionale italiana, autore di 15 punti oltre alle prestazioni da doppia cifra di Reuvers 13 punti, Moore arrivato a 12 e Costello in doppia-doppia con 13 punti e 10 rimbalzi.

“Valencia è una squadra che propone un’eccellente sistema di transizione e di uno contro uno, oltre a esprimere un gioco veloce e solidità nei rimbalzi offensivi - conferma Dusko Ivanovic -. Sfruttano con tanti giocatori l’uno contro uno e hanno un alto livello di intensità offensiva difficile da gestire per le difese. Il nostro compito sarà riuscire a fermarli in transizione: sarà fondamentale l’approccio alla fase difensiva per riuscire a contenerli”.

“Penso che la prima partita con il Real Madrid sia stata un’ottima prova da parte nostra, ma comunque ci sono ancora tante cose su cui lavorare - sottolinea Matt Morgan - La partita che ci aspetta sarà una partita dura e intensa che ci impiegherà molte energie: giochiamo di squadra e diamo il massimo per 40 minuti e vedremo cosa succederà”. Tra i bianconeri unico indisponibile Nicola Akele, ancora infortunato. Arbitri - Direzione di gara affidata al trio Sasa Pukl, Milan Nedovic, Arturas Sukys. Radio & Tv - Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.